Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту
6 поездов идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 24.05.2026
Шесть поездов идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту
10:06 24.05.2026 (обновлено: 10:07 24.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. 6 поездов идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
поезд №173 Москва - Евпатория отправлением 22 мая, следует с опозданием на 2 часа;
поезд №463 Москва - Феодосия отправлением 22 мая, следует с опозданием на 2 часа;
поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2 часа;
поезд №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 22 мая, следует с опозданием на 1,5 часа.
поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2,5 часа;
поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2,5 часа.
