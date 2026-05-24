Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту

6 поездов идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 24.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. 6 поездов идут с опозданием после приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". В Крым:поезд №173 Москва - Евпатория отправлением 22 мая, следует с опозданием на 2 часа;поезд №463 Москва - Феодосия отправлением 22 мая, следует с опозданием на 2 часа;поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2 часа;поезд №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 22 мая, следует с опозданием на 1,5 часа. Из Крыма:поезд №174 Евпатория – Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2,5 часа;поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2,5 часа.

