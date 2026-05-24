https://crimea.ria.ru/20260524/novosti-svo-armiya-kieva-poteryala-esche-tysyachu-boevikov-pri-otstuplenii-1156283565.html

Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении

Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении - РИА Новости Крым, 24.05.2026

Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении

Армия России в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли еще порядка 1065 боевиков, в том числе из штурмового полка ВСУ,... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T12:12

2026-05-24T12:12

2026-05-24T12:12

новости сво

министерство обороны рф

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия России в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли еще порядка 1065 боевиков, в том числе из штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и спецназначения "Азов". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые большие потери за минувшие сутки – свыше 305 боевиков – враг понес в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые заняли более выгодные рубежи и позиции.Уточняется, что на данном направлении противник был разбит в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.Еще более 265 военнослужащих украинская армия потеряла в районах населенных пунктов Гавриловка, Малиновка, Диброва, Катериновка, Покровское в Днепропетровской области, а также под Новониколаевкой, Терсянкой, Лесным и Любицким в Запорожской области, добавили в ведомстве."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", – уточнили в МО РФ.В то же время подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разбили формирования шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты, уничтожив более 90 боевиков в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка в ДНР.Также "северяне" в Харьковской области нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка и Петропавловка Харьковской области, всего противник потерял до 175 военнослужащих на этом направлении.Одновременно бойцы группировки войск "Запад" в течение минувших суток заняли более выгодные рубежи и позиции и разбили две механизированные бригады, а также штурмовую бригаду ВСУ и бригаду теробороны, сократив армию врага еще почти на 180 человек.Противник был разбит в районах населенных пунктов Балаклея, Моначиновка Харьковской области и под Красным Лиманом и Сидорово в ДНР, уточнили в МО РФ.В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ – МинобороныВсего за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Ранее в Минобороны России сообщили нанесении по Украине удара возмездия баллистическими ракетами "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевскую область готовят к круговой обороне"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260524/eto-oreshnik-po-kievu-nanesen-massirovannyy-udar--chto-izvestno-1156281218.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу