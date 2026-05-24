Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении
2026-05-24T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Армия России в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли еще порядка 1065 боевиков, в том числе из штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и спецназначения "Азов". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые большие потери за минувшие сутки – свыше 305 боевиков – враг понес в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые заняли более выгодные рубежи и позиции.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и двух бригад нацгвардии", – сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что на данном направлении противник был разбит в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.
Еще более 265 военнослужащих украинская армия потеряла в районах населенных пунктов Гавриловка, Малиновка, Диброва, Катериновка, Покровское в Днепропетровской области, а также под Новониколаевкой, Терсянкой, Лесным и Любицким в Запорожской области, добавили в ведомстве.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", – уточнили в МО РФ.
В то же время подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разбили формирования шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты, уничтожив более 90 боевиков в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хмелевка, Рясное, Уланово и Вольная Слобода Сумской области", – добавили в Минобороны.
Также "северяне" в Харьковской области нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка и Петропавловка Харьковской области, всего противник потерял до 175 военнослужащих на этом направлении.
Одновременно бойцы группировки войск "Запад" в течение минувших суток заняли более выгодные рубежи и позиции и разбили две механизированные бригады, а также штурмовую бригаду ВСУ и бригаду теробороны, сократив армию врага еще почти на 180 человек.
Противник был разбит в районах населенных пунктов Балаклея, Моначиновка Харьковской области и под Красным Лиманом и Сидорово в ДНР, уточнили в МО РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Камышеваха, Малокатериновка, Марьевка и Григоровка Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ", – также сообщили в военном ведомстве.
Всего за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Ранее в Минобороны России сообщили
нанесении по Украине удара возмездия баллистическими ракетами "Орешник".
