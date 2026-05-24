Ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 33 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2026

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."С 20.00 23 мая до 7.00 24 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских дрона самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на субботу сбили 348 украинских беспилотников над Крымом, другими российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. А днем в субботу средства ПВО уничтожили еще 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за пять часов.

