https://crimea.ria.ru/20260524/nanesen-udar-oreshnikom-po-obektam-voennogo-upravleniya-ukrainy-1156282980.html

Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"

Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" - РИА Новости Крым, 24.05.2026

Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"

ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T11:34

2026-05-24T11:34

2026-05-24T11:47

ракетная система средней дальности "орешник"

киев

киевская область

украина

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131766604_0:14:1869:1065_1920x0_80_0_0_2f1a13e9775c97c6a1dbc7f73782bbe3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", сообщило Минобороны."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявило ведомство.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркивает МО РФ.Также нанесены удары по объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260524/eto-oreshnik-po-kievu-nanesen-massirovannyy-udar--chto-izvestno-1156281218.html

киев

киевская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", киев, киевская область, украина, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине