Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 24.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", сообщило Минобороны."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" &lt;...&gt; по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявило ведомство.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркивает МО РФ.Также нанесены удары по объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"

11:34 24.05.2026 (обновлено: 11:47 24.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявило ведомство.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркивает МО РФ.
Также нанесены удары по объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
"Это Орешник": по Киеву нанесен массированный удар – что известно
 
