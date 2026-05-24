Рейтинг@Mail.ru
Мошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/moshennicheskie-skhemy-s-putevkami-v-detskie-lagerya--kak-ne-popastsya-1156135089.html
Мошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться
Мошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Мошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться
В России фиксируются случи мошенничества на рынке путевок в лагеря детского отдыха и оздоровления. Об этом предупредили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T20:02
2026-05-24T20:02
совет эксперта
мошенничество
новости
детские лагеря в крыму
общество
безопасность
министерство просвещения россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155680732_0:321:3068:2047_1920x0_80_0_0_3f9ba37f8cf43aef9a15709167f94fe4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России фиксируются случи мошенничества на рынке путевок в лагеря детского отдыха и оздоровления. Об этом предупредили в пресс-службе Минпросвещения РФ.Родителям рекомендуют руководствоваться информацией на сайтах ведомства и региональных органов управления образованием, изучить разработанные министерством памятки и реестр организаций детского отдыха и оздоровления на портале "Детскийотдых.рф". Кроме того для родителей работает бесплатная федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха: 8 (800) 250-28-90.Аферисты ранее придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По данным правоохранителей, мошенники "гарантируют" поступление в престижные вузы и заманивают "привлекательной стоимостью" бюджетных мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов РоссииСколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаторияхГлава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155680732_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_3ab63567a455b2e63a24b42cd3366588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, мошенничество, новости, детские лагеря в крыму, общество, безопасность, министерство просвещения россии
Мошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться

В РФ фиксируются случи мошенничества на рынке путевок в лагеря отдыха – Минпросвещения

20:02 24.05.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкОчистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов
Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России фиксируются случи мошенничества на рынке путевок в лагеря детского отдыха и оздоровления. Об этом предупредили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Минпросвещения России, в связи с появившимися в СМИ сообщениями о случаях мошенничества на рынке путевок в лагеря отдыха для детей, призывает родителей внимательно подходить к выбору мест детского отдыха, способа приобретения путевок и не доверять сомнительным предложениям", – сказано в сообщении.
Родителям рекомендуют руководствоваться информацией на сайтах ведомства и региональных органов управления образованием, изучить разработанные министерством памятки и реестр организаций детского отдыха и оздоровления на портале "Детскийотдых.рф". Кроме того для родителей работает бесплатная федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха: 8 (800) 250-28-90.
Аферисты ранее придумали новый способ обмана абитуриентов, сообщали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По данным правоохранителей, мошенники "гарантируют" поступление в престижные вузы и заманивают "привлекательной стоимостью" бюджетных мест.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
Сколько крымских детей отдохнут в местных лагерях и санаториях
Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
 
Совет экспертаМошенничествоНовостиДетские лагеря в КрымуОбществоБезопасностьМинистерство просвещения России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55Интерес растет: станет ли Крым Меккой велотуризма
20:27Пожар в Алуште локализовали - видео
20:02Мошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться
19:56Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домах
19:42Пожар в Алуште: горит частный дом в Семидворье
19:33Популярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комара
19:19Пестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораторию
18:44В Сочи подросток на мопеде сбил двух пешеходов
18:20Какой будет последняя неделя весны в Крыму
18:09Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с 13 машинами в Подмосковье
17:57Трамп заявил о продолжении морской блокады Ирана
17:18ВИА как культурное явление: новые песни о Крыме
16:45Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху
16:02ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют
15:41Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
15:35Два поезда в сообщении с Крымом опаздывают в пути
15:22Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет
15:07Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
14:47Иностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о Старобельске
14:29Рейд в Севастополе снова перекрыт
Лента новостейМолния