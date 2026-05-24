Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260524/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-perekrytiya-dvizheniya-1156280171.html
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T09:07
2026-05-24T09:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
новости крыма
тамань
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Ранее сообщалось, что мостовой переход был перекрыт с 4 до 7 часов утра.Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керченский пролив, керчь, новости крыма, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения

Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения

09:07 24.05.2026 (обновлено: 09:08 24.05.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен - очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что мостовой переход был перекрыт с 4 до 7 часов утра.
Крымский мост – стратегический объект. Движение по мосту разрешено только легковым автомобилям. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерченский проливКерчьНовости КрымаТаманьОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
08:44По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму
08:07В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара
07:42День славянской письменности и культуры: в чем главный смысл праздника
07:31Ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 33 дрона ВСУ
07:27Крымский мост открыт после 4-часового перерыва
07:09Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму
00:01Крупный град и ливни накроют Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
23:4424 и 25 мая в ЛНР объявлен траур по жертвам теракта в Старобельске
23:30До 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
22:50Железнодорожная станция "Джанкой" в Крыму будет закрыта и 24 мая
21:54Рост числа погибших в ЛНР и закрытие станции в Крыму: главное за день
21:37Ограничения назрели: в России ужесточат правила пользования самокатами
21:19Крым представит 11 гастрономических ужинов в разных регионах России
21:11Как помогают пассажирам поездов в Крыму из-за закрытой станции в Джанкое
20:59В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
20:54Мошенники активизировались перед Днем России
20:34Вдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль
20:19Обрушение балкона в школе Севастополя и ЧС по Эболе: топ новостей недели
Лента новостейМолния