Крупный град и ливни накроют Крым в воскресенье
Кратковременные сильные ливни и крупный град ожидаются в Крыму в воскресенье днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Кратковременные сильные ливни и крупный град ожидаются в Крыму в воскресенье днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…17; днем +22…27, в горах +15…20", - добавили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем временами небольшой дождь, гроза. Ночью утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.
На побережье временами ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +14...16. днем потеплеет до +26.
