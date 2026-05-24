Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
126 лет назад, 24 мая 1900 года, на воду спустили крейсер "Аврора", которому суждено было стать одним из главных символов Октябрьской революции и самым... РИА Новости Крым, 24.05.2026
Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет

126 лет назад на воду спустили один из символов Октябрьской революции – крейсер "Аврора"

© РИА Новости Крым . Андрей Киреев / Перейти в фотобанкКрейсер "Аврора"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. 126 лет назад, 24 мая 1900 года, на воду спустили крейсер "Аврора", которому суждено было стать одним из главных символов Октябрьской революции и самым знаменитым долгожителем русского флота.
При торжественном спуске крейсера "Аврора" на воду, который состоялся в 11-15 утра 24 мая, присутствовал император Николай II с супругой.
Свое имя "Аврора" крейсер получил, согласно русской военно-морской традиции, в честь своего знаменитого предшественника – парусного фрегата типа "Спешный". Этот корабль прослужил России 28 лет, успев прославить имя "Аврора" в кругосветных плавания и в годы Крымской войны.
Для России крейсер "Аврора" стал одним из главных символов Октябрьской революции. И хотя для русского флота это была уже вторая "Аврора", именно этот корабль самым героическим и знаменитым его долгожителем.
За годы службы этот носитель имени римской богини утренней зари Авроры был участником трех войн и двух революций, пройдя более 100 тысяч миль.
