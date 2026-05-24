https://crimea.ria.ru/20260524/kreyser-avrora-simvolu-oktyabrskoy-revolyutsii-126-let-1156285050.html
Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
126 лет назад, 24 мая 1900 года, на воду спустили крейсер "Аврора", которому суждено было стать одним из главных символов Октябрьской революции и самым... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T14:04
2026-05-24T14:04
2026-05-24T14:04
инфографика
история
ссср
россия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111669/10/1116691037_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f4abdbb7a768d48d6c80d4a776d1854e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. 126 лет назад, 24 мая 1900 года, на воду спустили крейсер "Аврора", которому суждено было стать одним из главных символов Октябрьской революции и самым знаменитым долгожителем русского флота.При торжественном спуске крейсера "Аврора" на воду, который состоялся в 11-15 утра 24 мая, присутствовал император Николай II с супругой.Свое имя "Аврора" крейсер получил, согласно русской военно-морской традиции, в честь своего знаменитого предшественника – парусного фрегата типа "Спешный". Этот корабль прослужил России 28 лет, успев прославить имя "Аврора" в кругосветных плавания и в годы Крымской войны.Для России крейсер "Аврора" стал одним из главных символов Октябрьской революции. И хотя для русского флота это была уже вторая "Аврора", именно этот корабль самым героическим и знаменитым его долгожителем.За годы службы этот носитель имени римской богини утренней зари Авроры был участником трех войн и двух революций, пройдя более 100 тысяч миль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ссср
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111669/10/1116691037_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_71ac6214b64033808e23ec412a69ddbd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, ссср, россия, общество
Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
126 лет назад на воду спустили один из символов Октябрьской революции – крейсер "Аврора"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. 126 лет назад, 24 мая 1900 года, на воду спустили крейсер "Аврора", которому суждено было стать одним из главных символов Октябрьской революции и самым знаменитым долгожителем русского флота.
При торжественном спуске крейсера "Аврора" на воду, который состоялся в 11-15 утра 24 мая, присутствовал император Николай II с супругой.
Свое имя "Аврора" крейсер получил, согласно русской военно-морской традиции, в честь своего знаменитого предшественника – парусного фрегата типа "Спешный". Этот корабль прослужил России 28 лет, успев прославить имя "Аврора" в кругосветных плавания и в годы Крымской войны.
Для России крейсер "Аврора" стал одним из главных символов Октябрьской революции. И хотя для русского флота это была уже вторая "Аврора", именно этот корабль самым героическим и знаменитым его долгожителем.
За годы службы этот носитель имени римской богини утренней зари Авроры был участником трех войн и двух революций, пройдя более 100 тысяч миль.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.