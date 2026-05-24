Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домах
Крымские владельцы гостевых домов выступают за законодательное разрешение предоставлять гостям услуги питания на территории, так как многие из них расположены в
2026-05-24T19:56
Законодателей просят разрешить кормить туристов в гостевых домах
19:56 24.05.2026 (обновлено: 20:24 24.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Крымские владельцы гостевых домов выступают за законодательное разрешение предоставлять гостям услуги питания на территории, так как многие из них расположены в удалении от точек общественного питания и продуктовых магазинов, в том числе в лесу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
"Очень многие владельцы гостевых домов просят разрешить им официально кормить гостей на территории этих средств размещения. И мы тоже сейчас на федеральном уровне пытаемся донести информацию, что все-таки, может быть, в каком-то формате дать разрешение вот таким вот гостевым домам, которых уже на сегодняшний момент в реестре у нас 1 400. Пока на кормление гостей они по закону не имеют права, а только могут организовать помещение для приема пищи", - сказал Маковей.
Он убежден, что для удобства гостей законно организовывать услуги питания для владельцев гостевых домов необходимо.
"Это тоже история борьбы за нашу крымскую гастрономию, потому что обычно гостевые дома — это семейный бизнес. Они могут вкусно кормить наших гостей по-семейному вкусно", - сказал эксперт.
В свою очередь основатель и руководитель проекта "Прорест" Роман Лужный предложил в законе предусмотреть возможность иметь мини-отелям не каждому свою столовую, что будет коммерчески невыгодно, а объединять три-пять гостевых домов в некое комьюнити и делать для них всех одну точку общепита.
