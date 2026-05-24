https://crimea.ria.ru/20260524/kazhdyy-4-y-rubl--v-byudzhet-v-sevastopole-otsenili-rol-uchastnikov-sez-1156286576.html

Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ

Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ - РИА Новости Крым, 24.05.2026

Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ

Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T15:41

2026-05-24T15:41

2026-05-24T15:41

экономика

сэз

свободная экономическая зона (сэз)

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам главы города, на сегодняшний день в Севастополе 364 резидента СЭЗ, и это не просто новые рабочие места и инвестиции, но и серьезный вклад в экономику города.По его словам, возможности свободной экономической зоны, а именно преференции для участников СЭЗ, помогают и местным предприятиям быстрее развиваться: модернизироваться, строиться и набирать новых сотрудников.А чем сильнее севастопольский бизнес, тем устойчивее экономика города, заметил Развожаев."И тем больше возможностей для дальнейшего развития", – добавил он.Ранее Развожаев сообщал, что Севастополь за 10 лет получил почти 60 миллиардов рублей налоговых поступлений от участников свободной экономической зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году В какие отрасли Крыма инвесторы вкладывают больше всего денег

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сэз, свободная экономическая зона (сэз), севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма