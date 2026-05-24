Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе... РИА Новости Крым, 24.05.2026
Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о роди резидентов СЭЗ для региона

15:41 24.05.2026
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам главы города, на сегодняшний день в Севастополе 364 резидента СЭЗ, и это не просто новые рабочие места и инвестиции, но и серьезный вклад в экономику города.
"Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны", – добавил Развожаев.
По его словам, возможности свободной экономической зоны, а именно преференции для участников СЭЗ, помогают и местным предприятиям быстрее развиваться: модернизироваться, строиться и набирать новых сотрудников.
А чем сильнее севастопольский бизнес, тем устойчивее экономика города, заметил Развожаев.
"И тем больше возможностей для дальнейшего развития", – добавил он.
Ранее Развожаев сообщал, что Севастополь за 10 лет получил почти 60 миллиардов рублей налоговых поступлений от участников свободной экономической зоны.
