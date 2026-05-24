https://crimea.ria.ru/20260524/kazhdyy-4-y-rubl--v-byudzhet-v-sevastopole-otsenili-rol-uchastnikov-sez-1156286576.html
Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T15:41
2026-05-24T15:41
2026-05-24T15:41
экономика
сэз
свободная экономическая зона (сэз)
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам главы города, на сегодняшний день в Севастополе 364 резидента СЭЗ, и это не просто новые рабочие места и инвестиции, но и серьезный вклад в экономику города.По его словам, возможности свободной экономической зоны, а именно преференции для участников СЭЗ, помогают и местным предприятиям быстрее развиваться: модернизироваться, строиться и набирать новых сотрудников.А чем сильнее севастопольский бизнес, тем устойчивее экономика города, заметил Развожаев."И тем больше возможностей для дальнейшего развития", – добавил он.Ранее Развожаев сообщал, что Севастополь за 10 лет получил почти 60 миллиардов рублей налоговых поступлений от участников свободной экономической зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году В какие отрасли Крыма инвесторы вкладывают больше всего денег
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сэз, свободная экономическая зона (сэз), севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма
Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о роди резидентов СЭЗ для региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым.
Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Севастополя обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ), которых сегодня в регионе уже 364. Об этом сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
По словам главы города, на сегодняшний день в Севастополе 364 резидента СЭЗ, и это не просто новые рабочие места и инвестиции, но и серьезный вклад в экономику города.
"Каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет обеспечивают именно резиденты свободной экономической зоны", – добавил Развожаев.
По его словам, возможности свободной экономической зоны, а именно преференции для участников СЭЗ, помогают и местным предприятиям быстрее развиваться: модернизироваться, строиться и набирать новых сотрудников.
А чем сильнее севастопольский бизнес, тем устойчивее экономика города, заметил Развожаев.
"И тем больше возможностей для дальнейшего развития", – добавил он.
Ранее Развожаев сообщал
, что Севастополь за 10 лет получил почти 60 миллиардов рублей налоговых поступлений от участников свободной экономической зоны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: