Какой будет последняя неделя весны в Крыму
2026-05-24T18:20
Только два погожих дня ожидает Крым на следующей неделе – "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Май в Крыму завершится на "минорной" ноте. Его последняя неделя пройдет с частыми грозами и дождями и температурой, не дотягивающей до климатической нормы. Об это в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник в тылу циклона. Ночью будет +12…+15, днем +22…+25, местами короткие дожди", - отметил он.
Во вторник, по прогнозу "ФОБОСа", ситуация несколько выправится. Ночью эхом уходящего циклона локальный небольшой дождь и +10…+15 на термометрах. Днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, и в условиях относительно солнечной, сухой погоды будет +25. Примерно то же самое в среду. Ночью +10…+15 и днем +21…+26.
Это два погожих дня, которые ждут крымчан на следующей неделе, предупредил Евгений Тишковец.
"А далее, в четверг начнет прорываться волновой холодный атмосферный фронт. Если ночью без осадков +11…+16, то днем он принесет залповые ливни с грозами. Это понизит температурные показатели до +19…+24 градусов", - обозначил эксперт.
В пятницу и в субботу ночью +8…+13, днем +16…+21, местами кратковременные ливневые дожди, добавил он.
"Есть надежда только на воскресенье, когда должно распогодиться. Под утро +7...+12 и днем +17…+22 градуса", - дополнил метеоролог.
По общим оценкам ведущего специалиста "ФОБОСа", за предстоящую семидневку на полуострове суммарное количество осадков - от 20 до 40 мм. Каждый миллиметр — это примерно один литр воды на метр квадратный. Но местами, в основном это юг и восток полуострова, может выпасть до 50-70 мм за семидневку. Он напомнил, что норма от 35 до 43 мм, то есть за ближайшую неделю на полуострове в результате такой активной циклонической деятельности может выпасть кое-где не только месячная норма, но даже ожидается ее превышение.
"Учитывая, что май на юге и в Крыму в частности, относительно прохладный, почти на 1,5 градуса ниже нормы, а по количеству осадков уже выпало 61% от положенного за весь месяц, учитывая такой достаточно дождливый финал календарной весны, думаю, что превышение над нормой составит в полтора раза от положенного за весь месячный объем небесной влаги", - поделился Евгений Тишковец.
Он выразил надежду, что к началу курортного сезона погода традиционно улучшится.
"По крайней мере, стартует с вполне комфортного тепла: +20…+26 градусов. Температура воды, которая сейчас около +15, тоже подтянется. Полагаю, что вторая пятидневка все-таки выведет и температуру воздуха, и температуру воды на необходимый уровень, когда открывается полноценный курортный сезон", - обнадежил Тишковец.
По его прогнозу, предстоящий июнь не будет супержарким – он будет в рамках умеренной нормы. А для июня норма температур - это +14,5 градусов ночная, и дневная +26,5.
"Я думаю, что начало лета вряд ли удивит какими-то там мощными субтропическими вторжениями. Это будет довольно умеренное, спокойное состояние пятого воздушного океана", - заключил он.
