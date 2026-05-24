Какой будет последняя неделя весны в Крыму

Май в Крыму завершится на "минорной" ноте. Его последняя неделя пройдет с частыми грозами и дождями и температурой, не дотягивающей до климатической нормы. Об... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T18:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Май в Крыму завершится на "минорной" ноте. Его последняя неделя пройдет с частыми грозами и дождями и температурой, не дотягивающей до климатической нормы. Об это в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Во вторник, по прогнозу "ФОБОСа", ситуация несколько выправится. Ночью эхом уходящего циклона локальный небольшой дождь и +10…+15 на термометрах. Днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, и в условиях относительно солнечной, сухой погоды будет +25. Примерно то же самое в среду. Ночью +10…+15 и днем +21…+26.Это два погожих дня, которые ждут крымчан на следующей неделе, предупредил Евгений Тишковец.В пятницу и в субботу ночью +8…+13, днем +16…+21, местами кратковременные ливневые дожди, добавил он.По общим оценкам ведущего специалиста "ФОБОСа", за предстоящую семидневку на полуострове суммарное количество осадков - от 20 до 40 мм. Каждый миллиметр — это примерно один литр воды на метр квадратный. Но местами, в основном это юг и восток полуострова, может выпасть до 50-70 мм за семидневку. Он напомнил, что норма от 35 до 43 мм, то есть за ближайшую неделю на полуострове в результате такой активной циклонической деятельности может выпасть кое-где не только месячная норма, но даже ожидается ее превышение.Он выразил надежду, что к началу курортного сезона погода традиционно улучшится."По крайней мере, стартует с вполне комфортного тепла: +20…+26 градусов. Температура воды, которая сейчас около +15, тоже подтянется. Полагаю, что вторая пятидневка все-таки выведет и температуру воздуха, и температуру воды на необходимый уровень, когда открывается полноценный курортный сезон", - обнадежил Тишковец.По его прогнозу, предстоящий июнь не будет супержарким – он будет в рамках умеренной нормы. А для июня норма температур - это +14,5 градусов ночная, и дневная +26,5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

