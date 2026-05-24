https://crimea.ria.ru/20260524/kak-mozhno-sekonomit-na-schetakh-za-vodu---sovety-eksperta-1156280016.html
Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет установки счетчиков, но и благодаря водосберегающим устройствам и бытовым привычкам, сообщил... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T11:18
2026-05-24T11:18
2026-05-24T11:18
вода
жкх
общество
совет эксперта
платежи
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209752_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_da6fda26723cd6af59c43338583aaa2c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет установки счетчиков, но и благодаря водосберегающим устройствам и бытовым привычкам, сообщил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников."Счетчики на воду - это основа экономии в принципе. Без счетчика жилец платит по нормативу, который стимулирует установку приборов учета - то есть он достаточно высокий. Норматив на 1 человека - обычно 6–11 кубов холодной и 3–5 кубов горячей в месяц. Реально же мы потребляем среднестатистически 3-4 куба и 2-3 куба соответственно. Экономия от установки счетчика даст 30–60% от суммы за воду сразу", - сказал он.По оценке эксперта, установка счетчиков позволяет экономить примерно 500–1500 рублей в месяц, или 6000–18000 рублей в год.По словам Решетникова, дополнительную экономию дают аэраторы для кранов и душевые насадки. "Они смешивают воду с воздухом, из-за чего давление ощущается то же, расход падает на 30–50%", - пояснил эксперт.Использование таких устройств позволяет дополнительно сократить расходы примерно на 150–400 рублей в месяц, или 1800–4800 рублей в год.Снизить расходы позволяет и контроль за сантехникой. "Главный пожиратель воды в квартире - бачок унитаза. Полный слив расходует 6-8 литров, экономичный (то есть с возможностью выборочно расходовать количество необходимой для смыва воды) - 3-4 литра", - привел данные собеседник агентства, добавив, что утечки воды в бачке выливаются в лишние 6 кубов холодной воды в месяц.По его словам, устранение течи в бачке может сохранить еще 200–600 рублей в месяц, или 2400–7200 рублей в год.Экономия также достигается за счет бытовых привычек, отметил Решетников. Закрытый кран во время чистки зубов позволяет сохранить до 15 литров воды за одну процедуру, а использование душа вместо ванны снижает расход воды на 100–150 литров.Кроме того, посудомоечная машина расходует до 50% меньше воды по сравнению с мытьем посуды под проточной водой, добавил эксперт. По оценке Решетникова, изменение бытовых привычек может дополнительно сократить расходы на воду примерно на 100–300 рублей в месяц, или 1200–3600 рублей в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209752_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_cfc9174f8eea4cc5240fcf2cbd97e770.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода, жкх, общество, совет эксперта, платежи
Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет установки счетчиков, но и благодаря водосберегающим устройствам и бытовым привычкам, сообщил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.
"Счетчики на воду - это основа экономии в принципе. Без счетчика жилец платит по нормативу, который стимулирует установку приборов учета - то есть он достаточно высокий. Норматив на 1 человека - обычно 6–11 кубов холодной и 3–5 кубов горячей в месяц. Реально же мы потребляем среднестатистически 3-4 куба и 2-3 куба соответственно. Экономия от установки счетчика даст 30–60% от суммы за воду сразу", - сказал он.
По оценке эксперта, установка счетчиков позволяет экономить примерно 500–1500 рублей в месяц, или 6000–18000 рублей в год.
По словам Решетникова, дополнительную экономию дают аэраторы для кранов и душевые насадки. "Они смешивают воду с воздухом, из-за чего давление ощущается то же, расход падает на 30–50%", - пояснил эксперт.
Использование таких устройств позволяет дополнительно сократить расходы примерно на 150–400 рублей в месяц, или 1800–4800 рублей в год.
Снизить расходы позволяет и контроль за сантехникой. "Главный пожиратель воды в квартире - бачок унитаза. Полный слив расходует 6-8 литров, экономичный (то есть с возможностью выборочно расходовать количество необходимой для смыва воды) - 3-4 литра", - привел данные собеседник агентства, добавив, что утечки воды в бачке выливаются в лишние 6 кубов холодной воды в месяц.
По его словам, устранение течи в бачке может сохранить еще 200–600 рублей в месяц, или 2400–7200 рублей в год.
Экономия также достигается за счет бытовых привычек, отметил Решетников. Закрытый кран во время чистки зубов позволяет сохранить до 15 литров воды за одну процедуру, а использование душа вместо ванны снижает расход воды на 100–150 литров.
Кроме того, посудомоечная машина расходует до 50% меньше воды по сравнению с мытьем посуды под проточной водой, добавил эксперт. По оценке Решетникова, изменение бытовых привычек может дополнительно сократить расходы на воду примерно на 100–300 рублей в месяц, или 1200–3600 рублей в год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.