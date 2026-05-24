Интерес растет: станет ли Крым Меккой велотуризма

С каждым сезоном количество велотуристов в Крыму возрастает. Полуостров привлекает любителей этого вида спортивного отдыха благодаря мягкому природному климату... РИА Новости Крым, 24.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. С каждым сезоном количество велотуристов в Крыму возрастает. Полуостров привлекает любителей этого вида спортивного отдыха благодаря мягкому природному климату и наличию комфортных условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту "Крым", заслуженный мастер спорта по велоспорту, президент Федерации велосипедного спорта Республики Крым Любомир Полатайко.Больше всего туристов на велосипедах, по его словам, можно встретить в Бахчисарайском и Симферопольском районе, в районе столичного водохранилища."Из города не надо далеко выезжать, и есть очень много мест, где можно припарковать автомобиль, спокойно выгрузить велосипеды, ведь это тоже очень важно. Поэтому Симферопольский район — это один из самых крупных населенных районов, где действительно можно кататься на велосипедах. Тот же Кесслеровский лес и водохранилище действительно очень хорошие локации вместе с горными трассами, поэтому очень много там я вижу людей, которые выезжают семьями", - рассказал он.Для более опытных спортсменов Любомир Полатайко посоветовал горные велосипедные маршруты с "перчинкой" - район села Соколиное, в направлении Ай-Петри.Директор спортшколы олимпийского резерва по велоспорту выразил надежду, что велотуризм и велоспорт и дальше будут развиваться на полуострове, так как Крым является Меккой этого популярного вида спорта и был ею на протяжении десятков лет. Данное направление, по его мнению, будет становиться только лучше, когда закончатся все ограничения."Я с нетерпением жду, когда спортсмены с материковой части вернутся на тренировочные сборы в Крым. Для наших спортсменов - это хорошее подспорье поучаствовать в совместных тренировках, как это неоднократно было ранее. Это даст нашим спортсменам определенный шаг вперед. Когда рядом с ними на сборах титулованные спортсмены, конечно, очень приятно видеть. К сожалению, сейчас, в рамках ограничений этого не происходит, но я надеюсь, что это не за горами", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымВ Севастополе появится уникальный велоцентрФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

