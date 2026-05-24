Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ

Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT. РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T09:21

2026-05-24T10:41

удар всу по общежитию в лнр

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.В опубликованном в Telegram-канале RT видео показан сбор журналистов у здания МИД на Смоленской и их посадка в автобус.Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим.В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли.Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.

