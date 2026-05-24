Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
09:21 24.05.2026 (обновлено: 10:41 24.05.2026)
© Скриншот видеоИностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.
В опубликованном в Telegram-канале RT видео показан сбор журналистов у здания МИД на Смоленской и их посадка в автобус.
"На место трагедии в Старобельск отправились 50 иностранных журналистов, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции".
Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.
24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим.
В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.
В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.