Рейтинг@Mail.ru
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/inostrannye-zhurnalisty-vyekhali-iz-moskvy-v-starobelsk-na-mesto-terakta-vsu-1156280490.html
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT. РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T09:21
2026-05-24T10:41
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сми
общество
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/18/1156280378_0:1:1647:927_1920x0_80_0_0_e66eaac8911e8b40fe5a9e84b1196d6a.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.В опубликованном в Telegram-канале RT видео показан сбор журналистов у здания МИД на Смоленской и их посадка в автобус.Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим.В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли.Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/18/1156280378_205:0:1441:927_1920x0_80_0_0_fd63ab10dc58a7088adce5d6414aac7d.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, министерство иностранных дел рф (мид рф), сми, общество, украина
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ

Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ

09:21 24.05.2026 (обновлено: 10:41 24.05.2026)
 
© Скриншот видеоИностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск
Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск
© Скриншот видео
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.
В опубликованном в Telegram-канале RT видео показан сбор журналистов у здания МИД на Смоленской и их посадка в автобус.
"На место трагедии в Старобельск отправились 50 иностранных журналистов, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции".
Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.
24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим.
В течение всего дня в субботу спасатели разбирали завалы общежития колледжа. Из-под обломков извлекались тела погибших. Число жертв теракта достигло 21 человека. Выживших под завалами не нашли.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.
В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Луганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СМИОбществоУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении
11:43"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
11:41В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ – Минобороны
11:34Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
11:18Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
10:44Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
10:34В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
10:24Под Севастополем ночью насмерть разбился водитель-лихач без прав
10:06Поезда опаздывают после приостановки движения на Крымском мосту
09:55Установлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентов
09:45"Это Орешник": по Киеву нанесен массированный удар – что известно
09:3516 человек погибли в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана
09:21Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ
09:07Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
08:44По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в Крыму
08:07В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара
07:42День славянской письменности и культуры: в чем главный смысл праздника
07:31Ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 33 дрона ВСУ
07:27Крымский мост открыт после 4-часового перерыва
07:09Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму
Лента новостейМолния