Иностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о Старобельске

2026-05-24T14:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Полсотни иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске, где при ударе ВСУ по колледжу погибли десятки детей. Здесь можно убедиться, что поблизости нет военных объектов, тем не менее боевики атаковали несколько раз, пока учащиеся пытались спастись и даже во время спасательной операции. Об этом корреспондентам заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По словам Лантратовой, ВСУ направляли ударные беспилотники на колледж в ЛНР волнами, несколько раз подряд, понимая, что дети пытаются покинуть здание.Более того, ВСУ пытались бить по колледжу и после, когда уже шла поисково-спасательная операция, подчеркнула она."Им мало было убитых детей – они все последующие дни, пока здесь откапывали детей, мы здесь видели этот жуткий плач родителей, но им (ВСУ – ред.) было все равно, они постоянно стреляли", – сказала Лантратова.При этом здесь нет никаких военных объектов, о которых пишут сегодня некоторые западные СМИ, чтобы исказить факты и умолчать о преступлении, подчеркнула омбудсмен.По словам Лантратовой, западные СМИ боятся увидеть правду о трагедии, этим объясняется и отказ некоторых – частности, Би-би-си, CNN и средства массовой информации Токио – от поездки в Старобельск."Они просто боятся увидеть правду. Они ее не хотят видеть и не хотят ее слышать", – сказала Лантратова.Иностранных журналистов провели внутрь разрушенного здания общежития колледжа в Старобельске. Представитель телекомпании Phoenix Китайской народной Республики в интервью российским СМИ рассказал, что не увидел ни одного военного объекта в районе теракта ВСУ.Журналист Чей Боуз из Ирландии рассказал, что западным журналистам преподнесли атаку ВСУ на общежитие в Старобельске ЛНР как несчастный случай, якобы дрон сбился с курса, однако "двойных прочтений здесь быть не может: случившееся – акт терроризма", сказал он, прибыв на место трагедии.На место трагедии в колледже в Старобельске, который атаковали ВСУ в пятницу, прибыли более пятидесяти иностранных журналистов.По информации МИД РФ, в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Венгрии, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США и Турции.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры.В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.

"Они должны увидеть правду" – Лантратова о визите иностранных журналистов в Старобельск "Они должны увидеть правду". Так омбудсмен Лантратова охарактеризовала смысл визита иностранных журналистов в Старобельск. Она также задалась вопросом, где журналисты из Би-би-си, CNN и японских СМИ. 2026-05-24T14:47 true PT0M54S

