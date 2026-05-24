https://crimea.ria.ru/20260524/eto-oreshnik-po-kievu-nanesen-massirovannyy-udar--chto-izvestno-1156281218.html

"Это Орешник": по Киеву нанесен массированный удар – что известно

Всю ночь в Киеве звучал сигнал тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал об угрозе баллистики, а к утру рассказал о разрушениях и пожарах во всех районах... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Всю ночь в Киеве звучал сигнал тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал об угрозе баллистики, а к утру рассказал о разрушениях и пожарах во всех районах столицы.Он утверждает, что минувшей ночью Киев был атакован десятками ракет и сотнями беспилотников, такую информацию со ссылкой на Кличко приводит украинский информационный портал "РБК-Украина".Местные паблики пишут, что это был один из самых массированных ударов по Киеву за 2025–2026 годы.Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в своем канале в Telegram сообщил, что удар по Киеву "запустили ядерную ракету без ядерной боевой части".В некоторых украинских пабликах также писали, что удары по объектам в Киеве и Киевской области, вероятнее всего, были нанесены "Орешником".По данным украинских СМИ, во время ночных ударов по целям в Киеве были уничтожены свыше 40 локаций, по городу и области прилетело более 50 ракет и около 700 беспилотников.В других городах Украины этой ночью также были тревоги. Так, в Миргороде Полтавской области, по информации местных групп, в результате удара произошел пожар на территории нефтебазы.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.*Внесен в список террористов и экстремистов.

