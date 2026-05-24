"Это Орешник": по Киеву нанесен массированный удар – что известно
Всю ночь в Киеве звучал сигнал тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал об угрозе баллистики, а к утру рассказал о разрушениях и пожарах во всех районах...
2026-05-24T09:45
удары по украине, киев, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, виталий кличко
09:45 24.05.2026 (обновлено: 09:51 24.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Всю ночь в Киеве звучал сигнал тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал об угрозе баллистики, а к утру рассказал о разрушениях и пожарах во всех районах столицы.
"В результате массированной атаки врага на столицу повреждения зафиксированы во всех районах города", – сообщил Кличко.
Он утверждает, что минувшей ночью Киев был атакован десятками ракет и сотнями беспилотников, такую информацию со ссылкой на Кличко приводит украинский информационный портал "РБК-Украина".
Местные паблики пишут, что это был один из самых массированных ударов по Киеву за 2025–2026 годы.
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в своем канале в Telegram сообщил, что удар по Киеву "запустили ядерную ракету без ядерной боевой части".
В некоторых украинских пабликах также писали, что удары по объектам в Киеве и Киевской области, вероятнее всего, были нанесены "Орешником".
По данным украинских СМИ, во время ночных ударов по целям в Киеве были уничтожены свыше 40 локаций, по городу и области прилетело более 50 ракет и около 700 беспилотников.
В других городах Украины этой ночью также были тревоги. Так, в Миргороде Полтавской области, по информации местных групп, в результате удара произошел пожар на территории нефтебазы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
