Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
"Юноша, получивший наиболее тяжелые травмы, – на лечении в Российской детской клинической больнице. Туда же на лечение сейчас едет второй молодой человек – на поезде вместе с мамой и медицинским работником", – сообщил Равожаев.
По его словам, в городской больнице №5 остаются на стационарном лечении шестеро подростков, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13.
"Парень и девушка стабильны, в тяжелом состоянии. Четверо школьников в состоянии средней степени тяжести. Всеми ребятами занимаются наши врачи", – уточнил глава города.

ЧП в школе №13

ЧП произошло 20 мая около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и конструкция рухнула вниз вместе с ними. В больницу увезли девятерых пострадавших подростков. Позже это число увеличилось до 10 человек: в больницу обратилась еще одна девушка. Все они одиннадцатиклассники, выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно на контроле в СК.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
