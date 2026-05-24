Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву

Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу.

2026-05-24T10:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя ученик направлен на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в городской больнице №5 остаются на стационарном лечении шестеро подростков, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13.ЧП в школе №13ЧП произошло 20 мая около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и конструкция рухнула вниз вместе с ними. В больницу увезли девятерых пострадавших подростков. Позже это число увеличилось до 10 человек: в больницу обратилась еще одна девушка. Все они одиннадцатиклассники, выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно на контроле в СК.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

