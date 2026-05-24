Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху
Эксперт допустил отставку лидера Израиля Нетаньяху из-за авантюры США в Иране
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, в котором в итоге возможна смена власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Иран продолжает раскалывать вашингтонскую политику... Команде Трампа приходится отбиваться от волны нападок со всех сторон", – отмечает Дудаков, оценивая ситуацию своем в комментарии в канале на платформе "Макс".
Так, изоляционисты и республиканцы из тех, кто опасается проиграть на выборах в Конгресс из-за непопулярности конфликта, требуют прекратить иранскую авантюру как можно скорее, противники Трампа демократы также активно разыгрывают антивоенную карту, а теперь еще и ястребы в Сенате недовольны, добавил эксперт.
"То ли еще будет, если в ходе соглашения Белому дому придется отменить санкции против иранской нефти, а также вернуть Тегерану замороженные активы", – заметил Дудаков.
По словам политолога, лоббисты Израиля уже называют происходящее настоящим поражением, а впереди выборы в Конгресс, на которых инициативу перехватывают критики Израиля в лице ультралевых демократов.
"Возможна и смена власти с отстранением Нетаньяху в Израиле... Так что ястребы в Вашингтоне вполне ожидаемо истерят. Правда, многих из них вскоре вынесут "вперед ногами" на выборах "благодарные" избиратели", – заключил Дудаков.
Читайте также на РИА Новости Крым: