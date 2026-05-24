Рейтинг@Mail.ru
Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260524/ekspert-dopustil-smenu-vlasti-v-izraile-s-otstraneniem-netanyakhu-1156287525.html
Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху
Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху
Авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, в... РИА Новости Крым, 24.05.2026
2026-05-24T16:45
2026-05-24T16:45
новости
мнения
малек дудаков
политика
внешняя политика
обострение между израилем и ираном
израиль
иран
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/02/140215_0:292:2760:1844_1920x0_80_0_0_25dd9decda25c145e4ad1ea692a951d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, в котором в итоге возможна смена власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Так, изоляционисты и республиканцы из тех, кто опасается проиграть на выборах в Конгресс из-за непопулярности конфликта, требуют прекратить иранскую авантюру как можно скорее, противники Трампа демократы также активно разыгрывают антивоенную карту, а теперь еще и ястребы в Сенате недовольны, добавил эксперт.По словам политолога, лоббисты Израиля уже называют происходящее настоящим поражением, а впереди выборы в Конгресс, на которых инициативу перехватывают критики Израиля в лице ультралевых демократов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива США подготовили список целей для ударов по Ирану
израиль
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/02/140215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9074226dc314bc8074b5af56569d248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мнения, малек дудаков, политика, внешняя политика, обострение между израилем и ираном, израиль, иран
Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху

Эксперт допустил отставку лидера Израиля Нетаньяху из-за авантюры США в Иране

16:45 24.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Б.Нетаньяху
В.Путин встретился с Б.Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, в котором в итоге возможна смена власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Иран продолжает раскалывать вашингтонскую политику... Команде Трампа приходится отбиваться от волны нападок со всех сторон", – отмечает Дудаков, оценивая ситуацию своем в комментарии в канале на платформе "Макс".
Так, изоляционисты и республиканцы из тех, кто опасается проиграть на выборах в Конгресс из-за непопулярности конфликта, требуют прекратить иранскую авантюру как можно скорее, противники Трампа демократы также активно разыгрывают антивоенную карту, а теперь еще и ястребы в Сенате недовольны, добавил эксперт.
"То ли еще будет, если в ходе соглашения Белому дому придется отменить санкции против иранской нефти, а также вернуть Тегерану замороженные активы", – заметил Дудаков.
По словам политолога, лоббисты Израиля уже называют происходящее настоящим поражением, а впереди выборы в Конгресс, на которых инициативу перехватывают критики Израиля в лице ультралевых демократов.

"Возможна и смена власти с отстранением Нетаньяху в Израиле... Так что ястребы в Вашингтоне вполне ожидаемо истерят. Правда, многих из них вскоре вынесут "вперед ногами" на выборах "благодарные" избиратели", – заключил Дудаков.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
Иран пообещал уничтожить все базы США на юге Персидского залива
США подготовили список целей для ударов по Ирану
 
НовостиМненияМалек ДудаковПолитикаВнешняя политикаОбострение между Израилем и ИраномИзраильИран
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху
16:02ВСУ ударили по ж/д путям в Курской области - жителей поблизости отселяют
15:41Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
15:35Два поезда в сообщении с Крымом опаздывают в пути
15:22Заминированный автомобиль атаковал поезд в Пакистане – число жертв растет
15:07Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
14:47Иностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о Старобельске
14:29Рейд в Севастополе снова перекрыт
14:04Крейсер "Аврора": символу Октябрьской революции 126 лет
13:40Рейд в Севастополе открыли
13:13Удары возмездия по Украине: что поражено
12:56В Севастополе закрыли рейд
12:39В Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне под окнами
12:12Новости СВО: армия Киева потеряла еще тысячу боевиков при отступлении
11:43"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
11:41В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ – Минобороны
11:34Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
11:18Как можно сэкономить на счетах за воду - советы эксперта
10:44Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в Москву
10:34В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантов
Лента новостейМолния