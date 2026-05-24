Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением Нетаньяху

Авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, в... РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T16:45

малек дудаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, в котором в итоге возможна смена власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Так, изоляционисты и республиканцы из тех, кто опасается проиграть на выборах в Конгресс из-за непопулярности конфликта, требуют прекратить иранскую авантюру как можно скорее, противники Трампа демократы также активно разыгрывают антивоенную карту, а теперь еще и ястребы в Сенате недовольны, добавил эксперт.По словам политолога, лоббисты Израиля уже называют происходящее настоящим поражением, а впереди выборы в Конгресс, на которых инициативу перехватывают критики Израиля в лице ультралевых демократов.

