День славянской письменности и культуры: в чем главный смысл праздника
2026-05-23T21:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В России и других странах 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, который также известен как День памяти святых Кирилла и Мефодия – братьев-миссионеров, создателей славянской письменности и азбуки. Праздник символизирует единство славян, сохранение их духовных и культурных ценностей.Он уходит своими корнями в IX век, когда византийские миссионеры из греческого города Фессалоники (ныне Салоники) Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу.В 862 году просветители поехали по заданию византийского императора Михаила III в Моравию (ныне регион Чехии) к местному князю Ростиславу, который просил у Константинополя прислать ему самого талантливого просветителя. Просветители перевели с греческого языка на славянский алфавит церковные богослужебные тексты, в том числе Евангелие и Псалтырь, обучали грамоте, совершению литургии, ведению летописей. Благодаря появлению письменности начали развиваться образование, государственно-правовая система, литература и наука.По версии ученых, кириллица появилась после глаголицы стараниями учеников великих братьев в X веке в Болгарии. Она оказалась проще для понимания славянам, чем глаголица. Уже к XI веку на кириллице писали в Болгарии, Сербии и на Руси. Был сформирован старославянский язык — общий литературный стандарт для славянских народов.В России праздник начали отмечать лишь в 1863 году. После Октябрьской революции 1917 года традиция была прервана и возобновилась только в 1985 году в эпоху "перестройки", когда в СССР отметили 1100-летие со дня смерти Мефодия. Тогда праздник получил современное название, а в 1991 году – государственный статус.В День славянской письменности и культуры в храмах проходят праздничные богослужения и крестные ходы. Кроме того, в честь этого дня в городах России и других стран проходят фестивали славянской культуры, концерты фольклорных ансамблей, выставки старинных рукописей и древних книг, книжные ярмарки.
