"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР

В Совете безопасности России призвали ужесточить ответные удары по Украине, в том числе по Киеву, в ответ на террор ВСУ в российских регионах.

2026-05-24T11:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Совете безопасности России призвали ужесточить ответные удары по Украине, в том числе по Киеву, в ответ на террор ВСУ в российских регионах.По словам зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева, преступный киевский режим своими террористическими ударами по детям в Старобельске вызвал жесткий ответ России минувшей ночью, и так должно быть, и даже сильнее.По мнению зампредседателя главы Совбеза России, глава киевского режима Владимир Зеленский со своей "бандеровской сворой" провоцируют ответные массированные удары ВС РФ по размещенным в Киеве структурам для того, чтобы иметь возможность просить у Запада больше денег и оружия."Пусть все горит синим пламенем!.. Так проще воровать. Так проще оправдываться", – отметил Медведев.Он допустил, что ответные удары России на террор ВСУ "могут помочь консолидировать часть электората вокруг... киевской власти", что для Зеленского важно в ходе подготовки к будущим выборам. Однако это не должно останавливать от справедливого возмездия, уверен глава СБ РФ.Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛАГлава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24 -25 мая объявлены днями траура.Зеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – ВолодинСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта ВСУ Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека

