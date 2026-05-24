"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР - РИА Новости Крым, 24.05.2026
"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
В Совете безопасности России призвали ужесточить ответные удары по Украине, в том числе по Киеву, в ответ на террор ВСУ в российских регионах. РИА Новости Крым, 24.05.2026
11:43 24.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Совете безопасности России призвали ужесточить ответные удары по Украине, в том числе по Киеву, в ответ на террор ВСУ в российских регионах.
По словам зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева, преступный киевский режим своими террористическими ударами по детям в Старобельске вызвал жесткий ответ России минувшей ночью, и так должно быть, и даже сильнее.
"Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", – написал Медведев, комментируя массированную атаку на Киев минувшей ночью.
По мнению зампредседателя главы Совбеза России, глава киевского режима Владимир Зеленский со своей "бандеровской сворой" провоцируют ответные массированные удары ВС РФ по размещенным в Киеве структурам для того, чтобы иметь возможность просить у Запада больше денег и оружия.
"Пусть все горит синим пламенем!.. Так проще воровать. Так проще оправдываться", – отметил Медведев.
Он допустил, что ответные удары России на террор ВСУ "могут помочь консолидировать часть электората вокруг... киевской власти", что для Зеленского важно в ходе подготовки к будущим выборам. Однако это не должно останавливать от справедливого возмездия, уверен глава СБ РФ.
"Так что же не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно", – заключил он.
Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24 -25 мая объявлены днями траура.
