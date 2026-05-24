Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2026

2026-05-24T07:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более сотни автохтонных сортов винограда сохранилось и успешно выращиваются до сих пор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала, заслуженный работник сельского хозяйства РК Ирина Труфанова.По ее информации, на Южном берегу Крыма виноградарство и виноделие стали активно развиваться около 200 лет назад, а в Судакских долинах их история началась около 500 лет назад во времена генуэзцев. Сейчас государство активно поддерживает программу по восстановлению местных сортов."Если произвести сопоставление с количеством субсидий, которые выделяются на закладку виноградников, из 900 гектаров 20% составляет поддержка возрождения автохтонных сортов на территории Крыма", - поделилась гостья студии.Сортовую подлинность посадочного материала проверяют в Крыму специалисты высокого уровня, подчеркнула в свою очередь главный специалист органа инспекции Азово-Черноморского филиала Елена Гачкова.Проверяется форма и окрас листа, штамб, форма плода. В зависимости от культуры процедуру проводят с августа по октябрь.Все крымские сорта входят в реестр селекционных достижений Российской Федерации, в котором есть есть полное описание их характерных признаков.Если при проверке обнаруживают какие-то несоответствия по корневой системе или внешние признаки не соответствуют требованиям ГОСТа, то этот посадочный материал бракуется, добавили специалисты.

