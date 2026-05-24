Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более сотни автохтонных сортов винограда сохранилось и успешно выращиваются до сих пор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала, заслуженный работник сельского хозяйства РК Ирина Труфанова.По ее информации, на Южном берегу Крыма виноградарство и виноделие стали активно развиваться около 200 лет назад, а в Судакских долинах их история началась около 500 лет назад во времена генуэзцев. Сейчас государство активно поддерживает программу по восстановлению местных сортов."Если произвести сопоставление с количеством субсидий, которые выделяются на закладку виноградников, из 900 гектаров 20% составляет поддержка возрождения автохтонных сортов на территории Крыма", - поделилась гостья студии.Сортовую подлинность посадочного материала проверяют в Крыму специалисты высокого уровня, подчеркнула в свою очередь главный специалист органа инспекции Азово-Черноморского филиала Елена Гачкова.Проверяется форма и окрас листа, штамб, форма плода. В зависимости от культуры процедуру проводят с августа по октябрь.Все крымские сорта входят в реестр селекционных достижений Российской Федерации, в котором есть есть полное описание их характерных признаков.Если при проверке обнаруживают какие-то несоответствия по корневой системе или внешние признаки не соответствуют требованиям ГОСТа, то этот посадочный материал бракуется, добавили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымский кагор признали одним из лучших в РоссииВеликие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых винКакие сорта винограда нужны виноделам Крыма
Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более сотни автохтонных сортов винограда сохранилось и успешно выращиваются до сих пор. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала, заслуженный работник сельского хозяйства РК Ирина Труфанова.

"Из автохтонных сортов, которые имеются на территории Республики Крым, основными являются Кефесия, Шабаш, Сары Пандас, Джеват Карa, Эким Кора", - рассказала Ирина Труфанова.

По ее информации, на Южном берегу Крыма виноградарство и виноделие стали активно развиваться около 200 лет назад, а в Судакских долинах их история началась около 500 лет назад во времена генуэзцев. Сейчас государство активно поддерживает программу по восстановлению местных сортов.
"Если произвести сопоставление с количеством субсидий, которые выделяются на закладку виноградников, из 900 гектаров 20% составляет поддержка возрождения автохтонных сортов на территории Крыма", - поделилась гостья студии.
Сортовую подлинность посадочного материала проверяют в Крыму специалисты высокого уровня, подчеркнула в свою очередь главный специалист органа инспекции Азово-Черноморского филиала Елена Гачкова.

"Для подтверждения сортовой чистоты наши специалисты проводят апробацию. Апробация — это проверка, одобрение, обследование полей или питомника путем индивидуального осмотра растений с целью установления подлинности их помологическому сорту и оценки их силы роста, развития, фитосанитарного состояния", - пояснила она.

Проверяется форма и окрас листа, штамб, форма плода. В зависимости от культуры процедуру проводят с августа по октябрь.
Все крымские сорта входят в реестр селекционных достижений Российской Федерации, в котором есть есть полное описание их характерных признаков.
Если при проверке обнаруживают какие-то несоответствия по корневой системе или внешние признаки не соответствуют требованиям ГОСТа, то этот посадочный материал бракуется, добавили специалисты.
Крымский кагор признали одним из лучших в России
Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
 
