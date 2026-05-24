Какой сегодня праздник: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2026
Какой сегодня праздник: 24 мая
Какой сегодня праздник: 24 мая
Сегодня десятки европейских стран отмечают День славянской письменности и культуры. А еще 24 мая родились писатель Михаил Шолохов и поэт Иосиф Бродский. РИА Новости Крым, 24.05.2026
праздники и памятные даты, общество, новости, история, армия и флот, наука и технологии, в мире, россия
Что празднуют в России и в мире 24 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Сегодня десятки европейских стран отмечают День славянской письменности и культуры. А еще 24 мая родились писатель Михаил Шолохов и поэт Иосиф Бродский.

Что празднуют в мире

День славянской письменности и культуры вместе с Россией отмечают еще 12 стран. В Российской империи впервые широко отметили этот праздник в 1863 году, когда славянской азбуке исполнилась тысяча лет. В советские годы о дате забыли, но в конце XX века вновь стали отмечать.
В России с профессиональным праздником поздравляют работников кадровых служб. Кстати, у людей этой важной профессии в нашей стране два праздника в году - еще один отмечают 12 октября. Все потому, что работа очень ответственная. И даже если вдруг в организации случится пожар или потоп, кадровик первым делом должен спасать трудовые книжки.
Еще 24 мая - Всемирный день видеоигр, Европейский день парков и День кофе в Бразилии.

Знаменательные события

В этот день в 1829 году в Варшаве состоялась коронация Николая I как короля Польши.
182 года назад была отправлена первая в мире телеграмма. Ее доставили из Вашингтона в Балтимор с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе.
В Санкт-Петербурге 125 лет назад император Николай II лично спустил на воду бронепалубный крейсер "Аврора". Для всего мира это самый узнаваемый символ Октябрьской революции 1917 года.
В 1911 году в России впервые был произведен поиск подлодки с аэроплана. В ходе эксперимента летчик Виктор Дыбовский с высоты более тысячи метров обследовал бухты и морское побережье от Севастополя до Херсонесского маяка и от него до реки Качи. Операция прошла успешно – снимки подлодки сделать удалось.

Кто родился

В 1686 году родился немецкий физик, который первым использовал ртуть в термометре и изобрел новую шкалу, - Габриель Фаренгейт.
196 лет назад родился русский художник-пейзажист Алексей Саврасов. Его работа "Грачи прилетели" прославилась на весь мир.
В 1877 году родился русский меценат, банкир и коллекционер Николай Рябушинский.
121 год исполняется со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.
В этот же день в 1940 году день родился поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский.
Также в этот день родились народные артисты России Евгений Киндинов, Светлана Тома и Светлана Брагарник, американский певец и композитор Боб Дилан.
