Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
2026-05-23T19:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда из Крыма в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов из-за закрытой железнодорожной станции "Джанкой". Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
В субботу утром ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта
для посадки и высадки пассажиров.
По состоянию на 19:00 в пути задерживаются поезда из Крыма:
—№174 Евпатория – Москва, отправлением 22 мая, следует с опозданием на 1 час
—№092 Севастополь - Москва, отправлением 22 мая, следует с опозданием на 1 час
—№098 Симферополь - Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2,5 часа.
"Поезда следуют измененным маршрутом мимо станции Джанкой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточняет компания-перевозчик.
В "Гранд Сервис Экспресс" добавили, что пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.
Также можно самостоятельно сесть в состав на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.
"Следите за объявлениями на вокзалах о нумерации вагонов. Она может отличаться от обычной", - добавил перевозчик.
