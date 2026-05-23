Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма

Три пассажирских поезда из Крыма в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов из-за закрытой железнодорожной станции "Джанкой". Об этом сообщает перевозчик "Гранд

2026-05-23T19:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда из Крыма в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов из-за закрытой железнодорожной станции "Джанкой". Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В субботу утром ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров.По состоянию на 19:00 в пути задерживаются поезда из Крыма:В "Гранд Сервис Экспресс" добавили, что пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.Также можно самостоятельно сесть в состав на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

