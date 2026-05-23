Зеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин
2026-05-23T09:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Владимира Зеленского и его европейских покровителей ожидает суд, подобный Нюрнбергскому трибуналу. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.
"Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома. Все это не может иметь никакого оправдания. И уж тем более поддержки", - написал Володин в своем канале в МАКС.
По словам председателя Госдумы, украинские неонацисты проигрывают на поле боя – так же, как фашисты в годы Великой Отечественной войны. Как и тогда, сегодня от рук неонацистов гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети.
При этом европейские государства используют террористический киевский режим, как и прежде в годы Второй мировой войны, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее, отметил Володин. Поэтому лидеры стран Европы молча поощряют эти удары по мирным жителям РФ.
"Они пытаются любыми способами, даже совершая чудовищные преступления, удержаться во власти. Так же как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим. Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе", - уверен политик.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин вечером в пятницу сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Утром в субботу стало известно, что число погибших выросло до 10.
