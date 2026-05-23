Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС
Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе.
Ранее немецкий лидер предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена в структурах ЕС. Такой статус позволит представителям Киева участвовать в саммитах ЕС и встречах министров без права голоса. Кроме того, представители Украины смогут присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте. По мнению Мерца, такой шаг поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры.
Как сообщают украинские СМИ, Зеленский отверг это предложение канцлера ФРГ, заявив, что согласен только на полноценное членство Украины в союзе.
"Настало время двигаться вперед в вопросе членства Украины – полноценно и содержательно. Мы защищаем Европу полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", - написал глава киевского режима в ответном письме.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете.
При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.
Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
