https://crimea.ria.ru/20260523/zelenskiy-otverg-predlozhenie-mertsa-po-chlenstvu-ukrainy-v-es-1156268846.html

Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС

Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T15:29

2026-05-23T15:29

2026-05-23T15:29

украина

владимир зеленский

в мире

европейский союз (ес)

фридрих мерц

германия

политика

внешняя политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155757269_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_1ef5d0646ec42675c15b577f3b419566.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе.Ранее немецкий лидер предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена в структурах ЕС. Такой статус позволит представителям Киева участвовать в саммитах ЕС и встречах министров без права голоса. Кроме того, представители Украины смогут присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте. По мнению Мерца, такой шаг поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры.Как сообщают украинские СМИ, Зеленский отверг это предложение канцлера ФРГ, заявив, что согласен только на полноценное членство Украины в союзе.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете.При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распад Украины ничто не остановит - Медведев Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступках

украина

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, в мире, европейский союз (ес), фридрих мерц, германия, политика, внешняя политика, новости