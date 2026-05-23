Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске

Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске - РИА Новости Крым, 23.05.2026

В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T16:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом Захарова отметила, что множество иностранных журналистов изъявили желание приехать на место трагедии."Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", - указала она.Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 16 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще пять человек. Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

