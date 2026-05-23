Рейтинг@Mail.ru
Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/yaponiya-zapretila-svoim-zhurnalistam-osveschat-situatsiyu-v-starobelske-1156269666.html
Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T16:21
2026-05-23T16:21
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
мария захарова
токио
япония
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
новости
сми
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156252197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_761986ac3a6e8ad16d7ce1e5858f2ca6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом Захарова отметила, что множество иностранных журналистов изъявили желание приехать на место трагедии."Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", - указала она.Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 16 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще пять человек. Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
токио
япония
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156252197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03537247cf07d3ab7e8cb33386c6cb0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, токио, япония, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, новости, сми
Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске

Власти Японии запретили своим журналистам в РФ освещать ситуацию в Старобельске – Захарова

16:21 23.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В России получили информацию о том, что Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска. Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова", - приводит слова дипломата РИА Новости.

При этом Захарова отметила, что множество иностранных журналистов изъявили желание приехать на место трагедии.
"Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", - указала она.
Ранее Захарова сообщила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 16 погибших.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще пять человек.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияМария ЗахароваТокиоЯпонияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРНовостиСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
16:37Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
16:24Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек 0:46
16:21Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
16:03Крымский мост сейчас: обстановка перед пунктами досмотра
15:53ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
15:39Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
15:38Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
15:29Зеленский отверг предложение Мерца по членству Украины в ЕС
15:12Стрельба и гранатометания до ночи: в Севастополе военные проводят учения
14:51Водитель мопеда погиб при ударе в опору ЛЭП в Сочи
14:3942 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами РФ за пять часов
14:02Киевскую область готовят к круговой обороне
13:59Удар ВСУ по общежитию в Старобельске: число жертв выросло до 12
13:56ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске
13:48ЧП в школе Севастополя: шестеро подростков остаются в больнице
13:39Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, а CNN в отпуске - Захарова
13:14Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома
13:06Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта
12:56Соблюдение прав пассажиров поездов в Крым взяла на контроль прокуратура
Лента новостейМолния