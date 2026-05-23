https://crimea.ria.ru/20260523/vsu-atakuyut-dronami-spasateley-v-starobelske-1156267788.html

ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске

ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске - РИА Новости Крым, 23.05.2026

ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске

Украинские боевики атакую место трагедии в Старобельске, спасатели вынуждены прекращать работы и оставаться в укрытиях. Об этом заявил посол по особым... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T13:56

2026-05-23T13:56

2026-05-23T13:56

луганская народная республика (лнр)

удар всу по общежитию в лнр

родион мирошник

новости

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/17/1134394992_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_3cb07844c1697d4dcf1eec636eb4a1b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики атакую место трагедии в Старобельске, спасатели вынуждены прекращать работы и оставаться в укрытиях. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Спасательные работы продолжаются.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.По данным на середину дня субботы известно об 11 погибших – восьмерых девушках и трех парнях. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестноВсе о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР Зеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин Удар по общежитию в ЛНР является военным преступлением – Небензя

https://crimea.ria.ru/20260523/bi-bi-si-ofitsialno-otkazalas-poseschat-starobelsk-a-cnn-v-otpuske---zakharova-1156267281.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, родион мирошник, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)