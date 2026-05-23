ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске
ВСУ атакуют дронами место проведения спасательных работ в Старобельске – Мирошник
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики атакую место трагедии в Старобельске, спасатели вынуждены прекращать работы и оставаться в укрытиях. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Место трагедии в Старобельске подвергается атакам украинских дронов. Спасателям приходится прерывать работы по команде "воздух", и прятаться в укрытие. ПВО и МОГи отрабатывают по вражеским беспилотникам", - написал он в своем Telegram-канале.
Спасательные работы продолжаются.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
По данным на середину дня субботы известно об 11 погибших – восьмерых девушках и трех парнях. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно
Читайте также на РИА Новости Крым: