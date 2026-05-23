ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию

Украинские беспилотники ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

18:43 23.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху. Об этом сообщила пресс-служба станции.
"Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, входящую в состав атомных станций Росатома. Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции. Зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА", - говорится в сообщении.
В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. Пострадавших нет.
Помимо этого, в Энергодаре повреждены еще два пассажирских автобуса. Как отметили в представительстве ЗАЭС, город практически беспрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, антенны мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры.
"Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара", - добавили в пресс-службе.
17 мая на территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксировали артобстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ. В представительстве станции сообщили, что в результате атаки была повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет.
16 мая украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Дрон ВСУ упал вблизи энергоблоков станции и при падении не сдетонировал.
14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
