https://crimea.ria.ru/20260523/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-atomnuyu-stantsiyu-1156273788.html

ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию

ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию - РИА Новости Крым, 23.05.2026

ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию

Украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху. Об... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T18:43

2026-05-23T18:43

2026-05-23T18:43

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

происшествия

новости сво

энергодар

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_154:86:1280:720_1920x0_80_0_0_f2533bf0bd6a51a4417a10bed52e1ab1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху. Об этом сообщила пресс-служба станции.В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. Пострадавших нет.Помимо этого, в Энергодаре повреждены еще два пассажирских автобуса. Как отметили в представительстве ЗАЭС, город практически беспрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, антенны мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры.17 мая на территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксировали артобстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ. В представительстве станции сообщили, что в результате атаки была повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет.16 мая украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Дрон ВСУ упал вблизи энергоблоков станции и при падении не сдетонировал.14 мая два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ Украинский террор должен жестко пресекаться – мнение Новая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирным

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

энергодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, происшествия, новости сво, энергодар, новости