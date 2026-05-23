Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/vsu-atakovali-tsentr-luganska---raneny-dva-cheloveka-1156275349.html
ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека - РИА Новости Крым, 23.05.2026
ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
Беспилотники ВСУ атаковали центр Луганска в субботу вечером. Ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T19:29
2026-05-23T19:46
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156275461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01d0fd0307c71b1dbf3b8b7181dd4c9b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали центр Луганска в субботу вечером. Ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник. По словам Пасенчника, удар пришелся по месту, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260523/lichnosti-17-iz-18-pogibshikh-studentov-pri-atake-na-kolledzh-v-lnr-ustanovleny-1156273274.html
луганск
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156275461_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4f38f061b2b1e3c300d024db8107812c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, новые регионы россии
ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека

Два человека ранены в Луганске при атаке дронов ВСУ - Пасечник

19:29 23.05.2026 (обновлено: 19:46 23.05.2026)
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ атаковали центр Луганска
ВСУ атаковали центр Луганска
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали центр Луганска в субботу вечером. Ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.
"БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы", - написал он в МАКС.
По словам Пасенчника, удар пришелся по месту, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
18:20
Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
 
ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
19:35Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
19:29ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
19:16Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
18:59Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
18:43ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
18:20Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
18:13Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
17:59Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
17:41Отец избил маленькую дочь в лифте – возбуждено дело
17:24Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА
17:08Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты
16:51Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
16:37Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
16:24Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек 0:46
16:21Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
16:03Крымский мост сейчас: обстановка перед пунктами досмотра
15:53ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
15:39Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
15:38Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
Лента новостейМолния