ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека

Беспилотники ВСУ атаковали центр Луганска в субботу вечером. Ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.

2026-05-23T19:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали центр Луганска в субботу вечером. Ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник. По словам Пасенчника, удар пришелся по месту, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

