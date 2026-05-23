Вокзалы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам - КЖД - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Вокзалы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам - КЖД
Все вокзальные комплексы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник "Центра организации работы железнодорожных РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T07:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Все вокзальные комплексы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник "Центра организации работы железнодорожных вокзалов" Крымской железной дороги (КЖД) Виктория Савчук.По словам Виктории Савчук, работники Крымской железной дороги обеспечивают комфортную посадку и высадку пассажиров, перевозку и безопасный проезд поезда.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Все вокзальные комплексы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник "Центра организации работы железнодорожных вокзалов" Крымской железной дороги (КЖД) Виктория Савчук.

"Полностью подготовлена инфраструктура для приема пассажиров. Всем необходимым обеспечены залы ожидания и персонал. Мы знаем, что маломобильные пассажиры и детские группы в отсутствие авиасообщения полностью ложатся на плечи Крымской железной дороги", - отметила она.

По словам Виктории Савчук, работники Крымской железной дороги обеспечивают комфортную посадку и высадку пассажиров, перевозку и безопасный проезд поезда.
"К летним пассажирским перевозкам на вокзальных комплексах подготовлены комнаты отдыха, комнаты матери и ребенка. Есть залы повышенной комфортности, залы временного пребывания пассажиров, залы для организованных групп детей, для маломобильных пассажиров. Всем необходимым они обеспечены", - подчеркнула она.
Между Оренбургом и Севастополем начал курсировать поезд "Таврия"
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
20 мая, 13:11
Количество мест в поездах в Крым увеличат
 
