Вдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль

© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Губернатор Курской области Александр Хинштейн и вдова военкора РИА Новости Ростислава Журавлева Екатерина на торжественной церемонии вручения автомобиля в СК "Баскет Холл" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Вдове военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Екатерине Журавлевой вручили автомобиль в рамках благотворительной программы "Мы помним". Об этом сообщает РИА Новости.
Благотворительная акция состоялась в субботу в Москве в рамках XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, который посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Ключи от автомобиля Belgee S50 вручил губернатор Курской области, секретарь Союза журналистов России Александр Хинштейн. Во время церемонии он заявил, что без журналистов мир не знал бы правды.
"Журналисты не идут в атаку, не носят оружие. Их оружие - это слово, это правда. И поэтому они идут в одном строю с нашими защитниками, с нашими героями. Без журналистов и Россия, и мир не знали бы всей правды того, что происходит сегодня, того, какие подвиги совершают наши ребята", - сказал Хинштейн во время церемонии.
Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события, связанные с возвращением Крыма в состав России, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
