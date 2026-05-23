https://crimea.ria.ru/20260523/v-sevastopole-podrostok-na-pitbayke-sbil-pozhilogo-peshekhoda-1156276297.html

В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода

В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода - РИА Новости Крым, 23.05.2026

В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода

В Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода, а также нецензурно высказывался в адрес прибывших на место ДТП сотрудников... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T19:49

2026-05-23T19:49

2026-05-23T19:49

ситуация на дорогах крыма

севастополь

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости севастополя

полиция севастополя

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156276081_0:8:1199:682_1920x0_80_0_0_622d469a111dd6b7b1c2cfee0182c30e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода, а также нецензурно высказывался в адрес прибывших на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает управление МВД по региону.Инцидент произошел в субботу около 15:35 в районе дома №6 на улице Хрусталева. Признаков опьянения у несовершеннолетнего водителя не установлено.Также сообщается, что при задержании и оформлении административного материала малолетний правонарушитель выкрикивал нецензурную брань в адрес сотрудников ГАИ. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.В отношении законного представителя подростка составлен административный материал. Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя, полиция севастополя, общество