https://crimea.ria.ru/20260523/v-sevastopole-podrostok-na-pitbayke-sbil-pozhilogo-peshekhoda-1156276297.html
В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода - РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
В Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода, а также нецензурно высказывался в адрес прибывших на место ДТП сотрудников... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T19:49
2026-05-23T19:49
2026-05-23T19:49
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости севастополя
полиция севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156276081_0:8:1199:682_1920x0_80_0_0_622d469a111dd6b7b1c2cfee0182c30e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода, а также нецензурно высказывался в адрес прибывших на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает управление МВД по региону.Инцидент произошел в субботу около 15:35 в районе дома №6 на улице Хрусталева. Признаков опьянения у несовершеннолетнего водителя не установлено.Также сообщается, что при задержании и оформлении административного материала малолетний правонарушитель выкрикивал нецензурную брань в адрес сотрудников ГАИ. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.В отношении законного представителя подростка составлен административный материал. Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156276081_141:0:1060:689_1920x0_80_0_0_1ee06a665bd05ced2c3e5c23758638fe.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя, полиция севастополя, общество
В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
В Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода и нахамил полицейским
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода, а также нецензурно высказывался в адрес прибывших на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел в субботу около 15:35 в районе дома №6 на улице Хрусталева.
"При объезде припаркованного автомобиля 15-летний водитель питбайка совершил наезд на 64-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Признаков опьянения у несовершеннолетнего водителя не установлено.
Также сообщается, что при задержании и оформлении административного материала малолетний правонарушитель выкрикивал нецензурную брань в адрес сотрудников ГАИ.
Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
В отношении законного представителя подростка составлен административный материал. Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.