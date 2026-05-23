В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
В Севастополе на проспекте Генерала Острякова водитель Volkswagen при развороте сбил мужчину на мотоцикле, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Севастополе легковушка сбила байкера – мотоциклист в больнице

20:59 23.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на проспекте Генерала Острякова водитель Volkswagen при развороте сбил мужчину на мотоцикле, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"49-летний водитель автомобиля Volkswagen при развороте налево из крайней правой полосы не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki под управлением 20-летнего байкера, который двигался попутно в левом ряду", - говорится в сообщении.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.
Как отметили в ведомстве, в момент аварии мужчина находился в шлеме и защитной экипировке, что позволило минимизировать травмы.
Признаков опьянения у обоих участников дорожного происшествия не установлено.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 15-летний подросток на питбайке сбил пожилого пешехода. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
