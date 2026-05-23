В Севастополь доставили бензин и дизтопливо - РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Севастополь доставили бензин и дизтопливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Бензин Аи-95 и дизельное топливо доставили на автозаправочные станции фирмы ТЭС в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС компании "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Введенное накануне ограничение по продаже топлива – не более 20 литров в один автомобиль или одну канистру – продолжает действовать, добавил Развожаев.В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина, сообщил в пятницу вице-губернатор региона Павел Иено. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.
В Севастополь доставили бензин и дизтопливо

09:52 23.05.2026 (обновлено: 09:53 23.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Бензин Аи-95 и дизельное топливо доставили на автозаправочные станции фирмы ТЭС в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС компании "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ночью на заправки ТЭС привезли 95-й бензин и дизель, на "Атан" топливо привезут сегодня в течение дня", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Введенное накануне ограничение по продаже топлива – не более 20 литров в один автомобиль или одну канистру – продолжает действовать, добавил Развожаев.
В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина, сообщил в пятницу вице-губернатор региона Павел Иено. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.
Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.
