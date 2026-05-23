В Севастополь доставили бензин и дизтопливо

Бензин Аи-95 и дизельное топливо доставили на автозаправочные станции фирмы ТЭС в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС компании "Атан".

2026-05-23T09:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Бензин Аи-95 и дизельное топливо доставили на автозаправочные станции фирмы ТЭС в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС компании "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Введенное накануне ограничение по продаже топлива – не более 20 литров в один автомобиль или одну канистру – продолжает действовать, добавил Развожаев.В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина, сообщил в пятницу вице-губернатор региона Павел Иено. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили риски с обеспечением топливом в России из-за ударов ВСУ Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС В ФАС рассказали о ситуации с ценами на АЗС

