В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Старобельском колледже
11:42 23.05.2026 (обновлено: 12:02 23.05.2026)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Десять пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске получают лечение в больницах ЛНР, пять из них в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"В больницах Луганской Народной Республики получают лечение десять пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске… пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщал, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По данным на утро субботы известно о 10 погибших. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются.