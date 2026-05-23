В Крыму закрыта ж/д станция "Джанкой" – три поезда следуют с задержкой - РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Крыму закрыта ж/д станция "Джанкой" – три поезда следуют с задержкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожная станция "Джанкой" на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров, три поезда с полуострова на "материк" идут с опозданием на три часа.
10:24 23.05.2026 (обновлено: 10:27 23.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожная станция "Джанкой" на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров, три поезда с полуострова на "материк" идут с опозданием на три часа. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"23 мая станция "Джанкой" закрыта для посадки – высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое", – говорится в сообщении.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд, уточнили в компании.
По состоянию на 10.00 мск три поезда "Таврия" следуют с опозданием на три часа: №174 Евпатория – Москва, отправлением 22 мая; №092 Севастополь – Москва, отправлением 22 мая; №098 Симферополь – Москва, отправлением 23 мая.
Время задержки в пути может измениться.
