В Крыму две девочки заблудились в лесу - РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Крыму две девочки заблудились в лесу
Спасатели помогли отыскать двух девочек, которые отстали от экскурсионной группы, сошли с тропы и заблудились в горно-лесной местности под Бахчисараем. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2026
В Бахчисарайском районе Крыма потерялись две девочки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Спасатели помогли отыскать двух девочек, которые отстали от экскурсионной группы, сошли с тропы и заблудились в горно-лесной местности под Бахчисараем. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"23 мая в 17:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Алимовой балки, село Баштановка Бахчисарайского района, две девочки сошли с тропы. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.
По прибытии к месту происшествия спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы.
Ранее спасатели пришли на помощь двум туристам на "Ниве", которые застряли в грязи в горно-лесной местности в Белогорском районе Крыма.
