Рейтинг@Mail.ru
В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/v-krymskikh-gorakh-zatsvela-neopalimaya-kupina--v-chem-opasnost-1156228946.html
В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность
В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность - РИА Новости Крым, 23.05.2026
В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность
В крымских горах зацвело опасное растение – купина неопалимая. Как предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма", растение очень опасно и может вызвать... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T09:10
2026-05-23T09:10
крым
новости крыма
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
купина неопалимая
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/67/1116746785_0:39:2484:1436_1920x0_80_0_0_4fb977f2883df647bc2e71b7db3bb875.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В крымских горах зацвело опасное растение – купина неопалимая. Как предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма", растение очень опасно и может вызвать сильные ожоги.В составе растения – едкое эфирное масло, которое вызывает химические ожоги кожи и слизистых, поясняют специалисты. Особенно опасно соприкасаться с цветками и коробочками в жаркий день: под воздействием солнца выделение масла усиливается.В случае ожога рекомендуется промыть его холодной водой, а поврежденные участки кожи смазать восстанавливающим средством, информировали ранее в ФГБУ "Заповедный Крым". Ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри и выставлять ожоги на солнце.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
заповедники крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/67/1116746785_157:0:2409:1689_1920x0_80_0_0_7b489f1abf98db3997d3bf8369b884d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, купина неопалимая, инфографика
В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность

Опасная купина неопалимая зацвела в крымских горах – "Заповедный Крым"

09:10 23.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В крымских горах зацвело опасное растение – купина неопалимая. Как предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма", растение очень опасно и может вызвать сильные ожоги.
"На маршрутах Ялтинского горно‑лесного заповедника зацвел ясенец голостолбиковый, известный в народе как "купина неопалимая". Растение выглядит очень декоративно – его легко заметить среди зелени. Но мы настоятельно просим: не трогайте его, не подходите слишком близко, предупредите детей, чтобы они не пытались сорвать и понюхать цветок", – настаивают в учреждении.
Неопалимая купина - ядовитое растениеНеопалимая купина - ядовитое растение
В составе растения – едкое эфирное масло, которое вызывает химические ожоги кожи и слизистых, поясняют специалисты. Особенно опасно соприкасаться с цветками и коробочками в жаркий день: под воздействием солнца выделение масла усиливается.
"Главная хитрость ясенца – ожоги могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов. Последствия серьезны: волдыри, долгое заживление и пигментные пятна, которые иногда сохраняются годами. Даже после окончания цветения опасность сохраняется", – добавили в пресс-службе.
В случае ожога рекомендуется промыть его холодной водой, а поврежденные участки кожи смазать восстанавливающим средством, информировали ранее в ФГБУ "Заповедный Крым". Ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри и выставлять ожоги на солнце.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаКупина неопалимая
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47Зеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин
09:3590 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Китае
09:28Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10
09:23Подрыв "живой бомбы" в людном месте предотвратили в Белгородской области
09:10В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность
08:43Более 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детей
08:15Дождливая погода в Крыму закончится с последним звонком
07:40348 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
07:06Вокзалы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам - КЖД
00:01Грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
23:51Ракетную опасность объявили в Геленджике и Новороссийске
23:15ВСУ пытаются атаковать Москву
23:06Удар по общежитию в ЛНР является военным преступлением – Небензя
22:52В Новороссийске отражают атаку ВСУ - выезд из города закрыт
22:48Удар по общежитию в ЛНР и лимит на топливо в Севастополе: главное за день
22:34Севастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе
22:19Венгрия запретила ввоз аграрной продукции из Украины
21:58Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ
21:49Венгрия отзывает заявление о выходе из МУС
Лента новостейМолния