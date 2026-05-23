В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность

В крымских горах зацвело опасное растение – купина неопалимая. Как предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма", растение очень опасно и может вызвать... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T09:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В крымских горах зацвело опасное растение – купина неопалимая. Как предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма", растение очень опасно и может вызвать сильные ожоги.В составе растения – едкое эфирное масло, которое вызывает химические ожоги кожи и слизистых, поясняют специалисты. Особенно опасно соприкасаться с цветками и коробочками в жаркий день: под воздействием солнца выделение масла усиливается.В случае ожога рекомендуется промыть его холодной водой, а поврежденные участки кожи смазать восстанавливающим средством, информировали ранее в ФГБУ "Заповедный Крым". Ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри и выставлять ожоги на солнце.

