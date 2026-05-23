В крымских горах зацвела неопалимая купина – в чем опасность
Опасная купина неопалимая зацвела в крымских горах – "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В крымских горах зацвело опасное растение – купина неопалимая. Как предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма", растение очень опасно и может вызвать сильные ожоги.
"На маршрутах Ялтинского горно‑лесного заповедника зацвел ясенец голостолбиковый, известный в народе как "купина неопалимая". Растение выглядит очень декоративно – его легко заметить среди зелени. Но мы настоятельно просим: не трогайте его, не подходите слишком близко, предупредите детей, чтобы они не пытались сорвать и понюхать цветок", – настаивают в учреждении.
В составе растения – едкое эфирное масло, которое вызывает химические ожоги кожи и слизистых, поясняют специалисты. Особенно опасно соприкасаться с цветками и коробочками в жаркий день: под воздействием солнца выделение масла усиливается.
"Главная хитрость ясенца – ожоги могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов. Последствия серьезны: волдыри, долгое заживление и пигментные пятна, которые иногда сохраняются годами. Даже после окончания цветения опасность сохраняется", – добавили в пресс-службе.
В случае ожога рекомендуется промыть его холодной водой, а поврежденные участки кожи смазать восстанавливающим средством, информировали ранее в ФГБУ "Заповедный Крым". Ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри и выставлять ожоги на солнце.