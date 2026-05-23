Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты

Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты

Объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях подверглись мощным ударам и серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 23.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях подверглись мощным ударам и серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба компании "Нефтегаз Украины".Как заявили в компании, массированные атаки на инфраструктуру продолжаются более суток.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используют ВСУ.Также разбиты объекты транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими войсками, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели РоссииГерасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской областиАрмия России разбила центр подготовки специалистов по БПЛА на Украине

