Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты
Объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях подверглись мощным ударам и серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T17:08
2026-05-23T17:11
17:08 23.05.2026 (обновлено: 17:11 23.05.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные работают на месте взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях подверглись мощным ударам и серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба компании "Нефтегаз Украины".
Как заявили в компании, массированные атаки на инфраструктуру продолжаются более суток.

"Есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары. Ситуация остается сложной", - говорится в сообщении.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используют ВСУ.
Также разбиты объекты транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими войсками, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА и безэкипажных катеров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
