Удар ВСУ по общежитию в Старобельске: число жертв выросло до 12
Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T13:59
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
происшествия
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ход аварийно-спасательных работ в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета держит на личном контроле глава МЧС России Александр Куренков, добавили в ведомствеК аварийно-спасательным работам дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС России. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил глава государства. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли. Предварительно, под завалами находятся 9 человек", - говорится в сообщении.
Ход аварийно-спасательных работ в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета держит на личном контроле глава МЧС России Александр Куренков, добавили в ведомстве
К аварийно-спасательным работам дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС России. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
13:56
ВСУ атакуют дронами спасателей в Старобельске
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил глава государства. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
