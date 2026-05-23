Удар ВСУ по общежитию в Старобельске: число жертв выросло до 12

Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

2026-05-23T13:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ход аварийно-спасательных работ в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета держит на личном контроле глава МЧС России Александр Куренков, добавили в ведомствеК аварийно-спасательным работам дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений МЧС России. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил глава государства. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

