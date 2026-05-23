Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ

2026-05-23T19:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы Белого дома Axios.Сейчас США и Иран продолжают переговоры по мирному урегулированию с участием посредников. добавил Трамп.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично ТрампаСША подготовили список целей для ударов по ИрануНовый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение

