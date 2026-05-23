Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
Трамп к 24 мая примет решение о возобновлении войны с Ираном – СМИ
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы Белого дома Axios.
"Трамп заявил Axios в субботу, что... вероятно, к воскресенью примет решение о том, возобновлять ли войну", – сообщает издание.
Сейчас США и Иран продолжают переговоры по мирному урегулированию с участием посредников. добавил Трамп.
"Трамп заявил, что шансы на то, удастся ли ему заключить "хорошую" сделку или же "разнести их", составляют "ровно 50 на 50", – цитирует издание американского президента.
Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.
США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым: