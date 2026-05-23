Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/tramp-anonsiroval-skoroe-reshenie-po-iranu--smi-1156274956.html
Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T19:16
2026-05-23T19:16
сша
обострение между ираном и сша
дональд трамп
сми
политика
внешняя политика
ближний восток
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154939354_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_9781994661703ffa74bad350c1ca5f99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы Белого дома Axios.Сейчас США и Иран продолжают переговоры по мирному урегулированию с участием посредников. добавил Трамп.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично ТрампаСША подготовили список целей для ударов по ИрануНовый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение
сша
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154939354_90:0:999:682_1920x0_80_0_0_2be6e2ff5d36cad3097004fd8e0d02e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, обострение между ираном и сша, дональд трамп, сми, политика, внешняя политика, ближний восток, в мире, новости
Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ

Трамп к 24 мая примет решение о возобновлении войны с Ираном – СМИ

19:16 23.05.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы Белого дома Axios.
"Трамп заявил Axios в субботу, что... вероятно, к воскресенью примет решение о том, возобновлять ли войну", – сообщает издание.
Сейчас США и Иран продолжают переговоры по мирному урегулированию с участием посредников. добавил Трамп.
"Трамп заявил, что шансы на то, удастся ли ему заключить "хорошую" сделку или же "разнести их", составляют "ровно 50 на 50", – цитирует издание американского президента.
Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.
США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично Трампа
США подготовили список целей для ударов по Ирану
Новый виток эскалации вокруг Ирана однозначно будет – мнение
 
СШАОбострение между Ираном и СШАДональд ТрампСМИПолитикаВнешняя политикаБлижний ВостокВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
19:35Ж/д станция "Джанкой" закрыта - актуальные данные о задержке поездов из Крыма
19:29ВСУ атаковали центр Луганска – ранены два человека
19:16Трамп анонсировал скорое решение по Ирану – СМИ
18:59Параспортсмены из Севастополя завоевали 18 медалей на чемпионате по плаванию
18:43ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию
18:20Личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в ЛНР установлены
18:13Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
17:59Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
17:41Отец избил маленькую дочь в лифте – возбуждено дело
17:24Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА
17:08Удары по Украине: в двух областях пылают газовые объекты
16:51Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
16:37Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
16:24Число погибших в Старобельске выросло до 18 человек 0:46
16:21Япония запретила своим журналистам освещать ситуацию в Старобельске
16:03Крымский мост сейчас: обстановка перед пунктами досмотра
15:53ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилища
15:39Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске
15:38Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области
Лента новостейМолния