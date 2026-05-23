Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Выжившие при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске студенты колледжа рассказали, что беспилотник прицельно били по общежитию, и что ударов было много. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T17:24
Выжившие в Старобельске студенты рассказали, что дроны ВСУ прицельно били по общежитию
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Выжившие при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске студенты колледжа рассказали, что беспилотник прицельно били по общежитию, и что ударов было много. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много", - написала Лантратова в своем канале в МАКС.
Омбудсмен добавила, что помимо учебного корпуса и общежития колледжа, от ударов ВСУ были повреждены административные здания, магазины и частные дома.
С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Лантратова также сообщила, что в ближайшее время планирует выехать в Старобельск.
"Трагедия до сих пор не получила должной реакции международного сообщества. Удар по учебному объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки. Без политических оговорок. Без деления детей по географии и удобству повестки", - добавила она.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.