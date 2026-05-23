Студенты колледжа в Старобельске рассказали о моменте атаки БПЛА

2026-05-23T17:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Выжившие при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске студенты колледжа рассказали, что беспилотник прицельно били по общежитию, и что ударов было много. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.Омбудсмен добавила, что помимо учебного корпуса и общежития колледжа, от ударов ВСУ были повреждены административные здания, магазины и частные дома.С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Лантратова также сообщила, что в ближайшее время планирует выехать в Старобельск.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших.Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.

