Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры
2026-05-23T16:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Минпросвещения отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, пострадавших при ударе ВСУ по общежитию учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры", - говорится в сообщении.
Путевки будут выделены по поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова, добавили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.
"Для оказания экстренной психолого-педагогической помощи студентам, их родителям (законным представителям), а также сотрудникам университета в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета", - отметили в Минпросвещения.
Совместно с регионом-шефом Карачаево-Черкессией прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений, добавили в ведомстве.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.
Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибших
Президент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.
