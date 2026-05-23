Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры - РИА Новости Крым, 23.05.2026

Минпросвещения отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, пострадавших при ударе ВСУ по общежитию учебного... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T16:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Минпросвещения отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, пострадавших при ударе ВСУ по общежитию учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.Путевки будут выделены по поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова, добавили в ведомстве.В министерстве уточнили, что в связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.Совместно с регионом-шефом Карачаево-Черкессией прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений, добавили в ведомстве.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.Изначально было известно о четырех погибших, но по мере того, как спасатели разбирали завалы и доставали тела, число жертв росло. На данный момент известно о 18 погибшихПрезидент России Владимир Путин сообщал, что удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Спасательные работы продолжаются.

