Стрельба и гранатометания до ночи: в Севастополе военные проводят учения
В Севастополе до позднего вечера военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе вдоль всего побережья слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T15:12
Стрельба и гранатометания до ночи: в Севастополе военные проводят учения
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - слышна стрельба и взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе вдоль всего побережья слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи ориентировочно до 22:00.
"Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС подводные диверсионные силы и средства – ред.). Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - написал губернатор в МАКС.
И предупредил, что в городе будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.