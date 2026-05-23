Стрельба и гранатометания до ночи: в Севастополе военные проводят учения

Стрельба и гранатометания до ночи: в Севастополе военные проводят учения

2026-05-23T15:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе вдоль всего побережья слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи ориентировочно до 22:00.И предупредил, что в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

