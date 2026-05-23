Рост числа погибших в ЛНР и закрытие станции в Крыму: главное за день

Число погибших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске увеличилось до 18. В Крыму закрыли железнодорожную станцию "Джанкой" – три поезда идут с... РИА Новости Крым, 23.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске увеличилось до 18. В Крыму закрыли железнодорожную станцию "Джанкой" – три поезда идут с опозданием. Взрыв на угольной шахте в Китае – погибли более 80 человек. В Белгородской области предотвратили теракт украинских спецслужб с применением "живой бомбы". В Запорожской области введены лимиты на продажу топлива. Киевскую область готовят к круговой обороне. Владимир Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жертвы удара ВСУ по СтаробельскуСпасатели продолжают разбор завалов общежития колледжа, атакованного украинскими беспилотниками. По состоянию на вечер субботы известно о 18 погибших. Среди них трое юношей и 15 девушек. Самой старшей жертве – 22 года, самой младшей – 18 лет.Пострадали 42 человека. Предварительно, под завалами остаются еще трое. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Минпросвещения РФ заявило, что пострадавшие студенты до 18 лет будут отправлены на отдых в подведомственные детские центры. В связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания.Закрытие ж/д станции "Джанкой" в КрымуУтром в субботу компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что железнодорожная станция "Джанкой" на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров.Поезда следуют без остановки в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд.По информации компании, три поезда "Таврия" следуют из Крыма с задержкой: №174 Евпатория – Москва, отправлением 22 мая; №092 Севастополь – Москва, отправлением 22 мая; №098 Симферополь – Москва, отправлением 23 мая.Взрыв на угольной шахте в КитаеВзрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19.29 по местному времени (14.29 мск), когда в шахте находились 247 рабочих.Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва. По уточненным данным, погибли 82 человека. Более 120 человек были доставлены в больницы для лечения. Из них двое находятся в критическом состоянии, двое – в тяжелом. Девять человек числятся пропавшими без вести.Предотвращенный теракт в Белгородской областиСотрудники ФСБ России предотвратили теракт украинских спецслужб в Белгородской области. Противник пытался завербовать местную жительницу, которая стала жертвой телефонных мошенников и лишилась денег. С ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Под предлогом возврата похищенных денег они убедили женщину принять участие в "мероприятиях по задержанию преступников".По плану куратора, жертва должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения.Проявив бдительность, женщина добровольно обратилась в территориальное подразделение ФСБ. Теракт был предотвращен.Лимиты на продажу топлива в Запорожской областиВ Запорожской области возникли временные сложности с доставкой топлива, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В этой связи на АЗС введены лимиты на продажу бензина в одни руки.Губернатор подчеркнул, что данные меры "носят исключительно превентивный характер" и введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками.Подготовка к круговой обороне КиеваГлава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин сообщил, что населенные пункты Киевской области получили задание подготовить территории к круговой обороне.По его словам, речь идет не только о фортификациях, но и о подготовке местных общин, территориальной обороне, защите критической инфраструктуры и северного направления у границы с Белоруссией.Ранее Зеленский обвинил Минск к подготовке вторжения на территорию Украины и заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения".Отказ Зеленского от ассоциированного членства Украины в ЕСГлава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. По его словам, "настало время двигаться вперед в вопросе членства Украины – полноценно и содержательно".Зеленский в ответном письме Мерцу заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", поэтому ей нужно полноценное членство в ЕС.

