14 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье – генконсульство - РИА Новости Крым, 23.05.2026
14 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье – генконсульство
14 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье – генконсульство
12:31 23.05.2026
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, госпитализированы не менее 14 россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульстве РФ в Анталье.
"В связи с произошедшим в субботу в провинции Анталья ДТП с участием автобуса, в котором находились 14 российских туристов, генконсульство России в Анталье находится в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держит ситуацию на приоритетном контроле", - сообщили дипломаты.
В генконсульстве уточнили, что госпитализированы 14 россиян.
В диппредставительстве работает круглосуточный телефон экстренной связи +90 (501) 811 49 45, отметили дипломаты.
