14 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье – генконсульство
2026-05-23T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, госпитализированы не менее 14 россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульстве РФ в Анталье.В генконсульстве уточнили, что госпитализированы 14 россиян.В диппредставительстве работает круглосуточный телефон экстренной связи +90 (501) 811 49 45, отметили дипломаты.
