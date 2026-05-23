Прошел войну и покорил Канны: 105 лет режиссеру Георгию Чухраю

105 лет назад, 23 мая 1921 года, в Мелитополе родился Георгий Чухрай – будущий знаменитый кинорежиссер, автор знаменитой "Балладе о солдате", собравшей... РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T12:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. 105 лет назад, 23 мая 1921 года, в Мелитополе родился Георгий Чухрай – будущий знаменитый кинорежиссер, автор знаменитой "Балладе о солдате", собравшей многочисленные отечественные и международные награды и до сих пор считающейся одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне.Детство и войнаГеоргий Чухрай родился в семье красноармейцев Наума Рубанова и Клавдии Чухрай. Когда мальчику было три года, родители разошлись, и мать дала ему свою фамилию. В конце 20-х Гриша с матерью перебрались в Днепропетровск, откуда в 1932 году бежали в Кисловодск, спасаясь от голода. Некоторое время они жили в Пятигорске, затем в Баку и в последствие вернулись в Днепропетровск. Там мать будущего режиссера снова вышла замуж – за председателя колхоза Павла Литвиненко. Он стал для Григория настоящим отцом, опорой и поддержкой.В 1935 году семья переехала в Москву. Через несколько лет мать и отчим, а затем и сам Григорий вернулись в Днепропетровск, где 18-летнего юношу призвали в армию. Он начал службу в полковой школе Мариуполя. Перед самой войной, узнав о наборе добровольцев в воздушно-десантные войска, Чухрай тут же подал рапорт о переводе. В итоге он попал в подготовительный лагерь для радистов под Белгородом.Во время Великой Отечественной войны Чухрай служил связистом в составе воздушно-десантных частей, воевал на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Также участвовал в боях на Тамани, Донском фронте, принимал участие в военно-воздушной операции "Днепровский десант" в составе 2-го Украинского фронта.Будучи десантником, Чухрай неоднократно забрасывался в тыл к немцам, четыре раза был ранен. За военные заслуги награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, чехословацким орденом "Партизанская звезда", медалями "За оборону Сталинграда", "За взятие Вены", "За победу над Германией".Триумф "Сорок первого" и "Баллады о солдате"После Победы Григорий подал документы на режиссерский факультет ВГИКа, который он окончил в 1953 году. Как вспоминал сам Чухрай, мечта стать режиссером у него появилась в 1941-м после прочтения книги известного теоретика кино, педагога Льва Кулешова "Уроки кинорежиссуры".После окончания вуза Чухрай работал ассистентом, а затем вторым режиссером на Киевской киностудии имени Александра Довженко. В 1955 году перешел на киностудию "Мосфильм", где приступил к созданию первого самостоятельного фильма по повести Бориса Лавренева "Сорок первый" (1956) с Изольдой Извицкой и Олегом Стриженовым в главных ролях. Сюжет рассказывает о событиях Гражданской войны и вспыхнувшей любви между девушкой-стрелком Красной армии и пленным поручиком-белогвардейцем.Картина стала знаковым произведением советского кинематографа в период оттепели и получил специальную премию "За оригинальный сценарий и исключительные художественные достоинства" на Каннском кинофестивале 1957 года.В 1959 году на экраны вышла картина Чухрая "Баллада о солдате" с Владимиром Ивашовым и Жанной Прохоренко в главных ролях. Фильм подвергся идеологической критике как "недостаточно патриотический". От режиссера требовали удалить отдельные эпизоды, но он наотрез отказывался. В итоге картина была запрещена к показу в больших городах. Однако картину посмотрел первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Как и в случае с "Сорок первым", советский лидер велел отправить "Балладу о солдате" на Каннский фестиваль. Картина получила сразу две награды: "За лучший фильм для молодежи" и приз "За высокий гуманизм и исключительные художественные качества". "Баллада о солдате" стала одним из самых премированных фильмов в истории СССР. Среди призов (всего их 101) — британская премия BAFTA, датская "Бодиль", призы фестивалей в Сан-Франциско, Варшаве, Милане, а также номинация на "Оскар".Другие фильмы ЧухраяЧерез два года после "Баллады о солдате" на экраны выходит новая картина Чухрая "Чистое небо" (1961), посвященная осмыслению сталинского периода в истории страны. Это история о том, как бежавший из плена советский летчик пытается вернуться к нормальной мирной жизни, но оказывается отвергнут властью и обществом, которое воспринимает его как предателя.Сценарист Борис Добродеев писал, что и эта картина Чухрая "очень пришлась по душе" Хрущеву. Фильм получил главную премию Московского кинофестиваля.В 1965 году на экраны вышел фильм "Чухрая Жили-были старик со старухой", в 1969 году — "Память".Следующая работа режиссера — фильм "Трясина" (сценарий Чухрая и Виктора Мережко) — появилась только в 1978 году. Главную роль в картине исполнила Нонна Мордюкова. Она сыграла крестьянку, муж которой погиб на войне, а сын пропал без вести. Младший сын – последнее, что осталось от ее семьи, и женщина решает во что бы то ни стало спасти его жизнь. В итоге Матрена (героиня Мордюковой) прячет сына на чердаке, чтобы его не забрали в армию, и окружающие постепенно начинают ее избегать.Фильм вновь подвергли жесткой критике, многие сцены были вырезаны. Картину все же допустили к показу, хотя премьера случилась лишь в 1978 году.В 1980 году Чухрай осуществил совместную постановку с итальянскими кинематографистами — политическую драму-триллер "Жизнь прекрасна", где главные роли исполнили Джанкарло Джаннини и Орнелла Мути. Действие фильма развивается в одной из средиземноморских стран с тоталитарным режимом. В ней, как и в предыдущих своих картинах, режиссер поднимает те же проблемы прав человека, чести, достоинства, истинной свободы и счастья.В 1984 году на киностудии им. Горького Чухрай совместно с Юрием Швыревым поставил картину "Я научу вас мечтать", посвященную классику отечественного кино — режиссеру Марку Донскому, после чего отошел от режиссуры.Педагогика и руководство ЭТКВ 1963 году Чухрай выступил в роли председателя жюри Московского кинофестиваля — именно благодаря его твердости шедевр Федерико Феллини "Восемь с половиной" был награжден главным призом.В 1966-1971 годах Чухрай вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе, в 1964-1976 годах был руководителем Экспериментального творческого объединения киностудии "Мосфильм". Студия, в отличие от остальных советских кинопроизводств, сама себя окупала и приносила серьезную прибыль. ЭТК выпустила такие легендарные ленты, как "Раба любви", "Белое солнце пустыни", "Иван Васильевич меняет профессию". В своей автобиографии режиссер впоследствии признавался, что для него успех этих картин был даже важнее, чем собственное творчество.С 1965 года Чухрай был бессменным секретарем Союза кинематографистов СССР.Выпустил две книги воспоминаний ("Моя война" и "Мое кино").В 1981 году Чухрай удостоен звания народного артиста СССР.Он лауреат многих наград отечественных и международных фестивалей; в 1996 году на фестивале "Кинотавр" был удостоен приза президента РФ за личный вклад в развитие отечественного кинематографа. Лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства (2000).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996).Григорий Чухрай скончался 28 октября 2001 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

