Подрыв "живой бомбы" в людном месте предотвратили в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T09:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины пытались завербовать жительницу Белгородской области для совершения теракта путем подрыва "живой бомбы" в людном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денег на так называемый "безопасный счет", после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Под предлогом возврата похищенных денег они убедили женщину принять участие в "мероприятиях по задержанию преступников".По плану куратора, жертва должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения.Проявив бдительность, женщина добровольно обратилась в территориальное подразделение ФСБ. В результате своевременно принятых мер готовившееся преступление было предотвращено, взрывное устройство обезврежено.Ведется розыск организаторов теракта и их пособников.В ФСБ подчеркнули, что использование "живых бомб" активно применяется украинскими спецслужбами. "В 2025-2026 годах в Москве, Ставрополе и Луганске противником осуществлены три резонансных террористических акта с задействованием смертников, завербованных через мошеннические кол-центры, которые до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков.

