Рейтинг@Mail.ru
Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260523/pochemu-korruptsiya-na-ukraine-ne-ostanovit-zapadnuyu-pomosch-zelenskomu-1156262674.html
Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому
Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому
громкие дела о коррупции на Украине не приведут к прекращению поддержки Владимира Зеленского со стороны Европы, поскольку глава киевского режима обеспечивает... РИА Новости Крым, 23.05.2026
2026-05-23T10:35
2026-05-23T10:35
алексей пушков
политика
украина
новости
коррупция
владимир зеленский
коллективный запад
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155496122_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_dc7e105da82957742f6e21b2a914475d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. громкие дела о коррупции на Украине не приведут к прекращению поддержки Владимира Зеленского со стороны Европы, поскольку глава киевского режима обеспечивает продолжение боевых действий против России. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Как отметил политик, в Европе прекрасно понимают, что полное расследование коррупционных дел Тимура Миндича и Андрея Ермака выведет на главную фигуру этого скандала – самого Зеленского. А эта фигура для лидеров ЕС "бесконечно дорогая и абсолютно для них ключевая".По словам Пушкова, именно Зеленский гарантирует враждебной России Европе продолжение войны и рука об руку с лидерами стран Европы противостоит всем попыткам выйти на урегулирование кризиса.В данной ситуации, по мнению представителя Совфеда, европейские руководители демонстрируют, будто журят Зеленского, на деле дают ему понять: "сними тему, найди козлов отпущения, пожертвуй Ермаком, если надо, посади, кого нужно, и дай нам возможность заявить, что в Киеве все в порядке"."Мерцы, стармеры и макроны очень рассчитывают его (Зеленского – ред.) сохранить. Им нужно продолжение войны. Зеленский обеспечивает ее продолжение", - заключил Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины "Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155496122_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8b1c70b074225538b646dfff7b058755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей пушков, политика, украина, новости, коррупция, владимир зеленский, коллективный запад, мнения
Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому

Европа продолжит поддержку Зеленского вопреки коррупционным делам на Украине – Пушков

10:35 23.05.2026
 
© AP Photo Petros KaradjiasВладимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр
Владимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo Petros Karadjias
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. громкие дела о коррупции на Украине не приведут к прекращению поддержки Владимира Зеленского со стороны Европы, поскольку глава киевского режима обеспечивает продолжение боевых действий против России. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Как отметил политик, в Европе прекрасно понимают, что полное расследование коррупционных дел Тимура Миндича и Андрея Ермака выведет на главную фигуру этого скандала – самого Зеленского. А эта фигура для лидеров ЕС "бесконечно дорогая и абсолютно для них ключевая".
По словам Пушкова, именно Зеленский гарантирует враждебной России Европе продолжение войны и рука об руку с лидерами стран Европы противостоит всем попыткам выйти на урегулирование кризиса.
"И вот теперь, ради расследования коррупционного скандала, европейские политики - эти прожженные циники, готовые лобызаться хоть с чертом, если он будет проводить нужную им политику, будут готовы пожертвовать Зеленским во имя неких "высоких принципов"?! Абсурд, в который невозможно поверить", - подчеркнул сенатор.
В данной ситуации, по мнению представителя Совфеда, европейские руководители демонстрируют, будто журят Зеленского, на деле дают ему понять: "сними тему, найди козлов отпущения, пожертвуй Ермаком, если надо, посади, кого нужно, и дай нам возможность заявить, что в Киеве все в порядке".
"Мерцы, стармеры и макроны очень рассчитывают его (Зеленского – ред.) сохранить. Им нужно продолжение войны. Зеленский обеспечивает ее продолжение", - заключил Пушков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине
 
Алексей ПушковПолитикаУкраинаНовостиКоррупцияВладимир ЗеленскийКоллективный ЗападМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Были слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома
13:06Новости СВО: армия России занимает новые рубежи на линии фронта
12:56Соблюдение прав пассажиров поездов в Крым взяла на контроль прокуратура
12:47Число жертв и пострадавших в Старобельске выросло - глава ЛНР
12:41Лавров назвал главное условие для укрепления роли России в мире
12:3114 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье – генконсульство
12:13Двое туристов попались в грязевую "ловушку" в горах Крыма
12:02Прошел войну и покорил Канны: 105 лет режиссеру Георгию Чухраю
11:52МИД организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
11:47На "Тавриде" сгорел автовоз с машинами
11:42В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Старобельском колледже
11:11Извращенная социология: опрос выявил главные страхи украинцев
10:35Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому
10:24В Крыму закрыта ж/д станция "Джанкой" – три поезда следуют с задержкой
10:18Крым предложили сделать творческой площадкой молодых кинематографистов
09:52В Севастополь доставили бензин и дизтопливо
09:47Зеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин
09:3590 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Китае
09:28Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10
09:23Подрыв "живой бомбы" в людном месте предотвратили в Белгородской области
Лента новостейМолния