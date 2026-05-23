Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому

2026-05-23T10:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. громкие дела о коррупции на Украине не приведут к прекращению поддержки Владимира Зеленского со стороны Европы, поскольку глава киевского режима обеспечивает продолжение боевых действий против России. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Как отметил политик, в Европе прекрасно понимают, что полное расследование коррупционных дел Тимура Миндича и Андрея Ермака выведет на главную фигуру этого скандала – самого Зеленского. А эта фигура для лидеров ЕС "бесконечно дорогая и абсолютно для них ключевая".По словам Пушкова, именно Зеленский гарантирует враждебной России Европе продолжение войны и рука об руку с лидерами стран Европы противостоит всем попыткам выйти на урегулирование кризиса.В данной ситуации, по мнению представителя Совфеда, европейские руководители демонстрируют, будто журят Зеленского, на деле дают ему понять: "сними тему, найди козлов отпущения, пожертвуй Ермаком, если надо, посади, кого нужно, и дай нам возможность заявить, что в Киеве все в порядке"."Мерцы, стармеры и макроны очень рассчитывают его (Зеленского – ред.) сохранить. Им нужно продолжение войны. Зеленский обеспечивает ее продолжение", - заключил Пушков.

