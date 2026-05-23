Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
В Краснодарском крае пресекли попытку ввоза зараженной партии импортных нектаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
РИА Новости Крым
россельхознадзор, краснодарский край, фрукты, сельское хозяйство, новости
На Кубани пресекли попытку ввоза зараженной партии нектаринов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пресекли попытку ввоза зараженной партии импортных нектаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Должностные лица Южного межрегионального управления Россельхознадзора в морском пункте пропуска "Туапсе" проверили партию нектаринов объемом 22,2 тонны, импортируемой из Турции на территорию Краснодарского края.
"В ходе фитосанитарного контроля в указанной партии выявлен карантинный для Российской Федерации вредный объект — западный цветочный трипс. Обнаружено два живых имаго (взрослых особи)", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что опасный груз выявили в порту Туапсе 20 мая. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о фитосанитарном состоянии продукции.
Зараженную партию направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание.
Ранее сообщалось
, что в Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из грузовиков.
