Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани - РИА Новости Крым, 23.05.2026
Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани
В Краснодарском крае пресекли попытку ввоза зараженной партии импортных нектаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пресекли попытку ввоза зараженной партии импортных нектаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Должностные лица Южного межрегионального управления Россельхознадзора в морском пункте пропуска "Туапсе" проверили партию нектаринов объемом 22,2 тонны, импортируемой из Турции на территорию Краснодарского края.
"В ходе фитосанитарного контроля в указанной партии выявлен карантинный для Российской Федерации вредный объект — западный цветочный трипс. Обнаружено два живых имаго (взрослых особи)", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что опасный груз выявили в порту Туапсе 20 мая. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о фитосанитарном состоянии продукции.
Зараженную партию направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание.
Ранее сообщалось, что в Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из грузовиков.
