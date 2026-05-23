Партию опасных нектаринов из Турции выявили на Кубани

В Краснодарском крае пресекли попытку ввоза зараженной партии импортных нектаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 23.05.2026

2026-05-23T16:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае пресекли попытку ввоза зараженной партии импортных нектаринов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Должностные лица Южного межрегионального управления Россельхознадзора в морском пункте пропуска "Туапсе" проверили партию нектаринов объемом 22,2 тонны, импортируемой из Турции на территорию Краснодарского края. Уточняется, что опасный груз выявили в порту Туапсе 20 мая. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о фитосанитарном состоянии продукции. Зараженную партию направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. Ранее сообщалось, что в Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из грузовиков.

